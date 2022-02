En la madrugada del 24 de febrero, Vladimir Putindecidió iniciar acciones militares en Ucrania, para luego confirmar que sus tropas tienen la orden de invadir el país que gobierna Volodímir Zelensky. Aviones de guerra, tanques y miles de soldados intervienen en esta operación que tiene un único objetivo: apropiarse de su vecino.

Esta situación cuenta con varios factores clave, y uno de ellos es el gasoducto bautizado como Nord Stream 2. Casualmente, está relacionado con la invasión del ejército ruso a la península de Crimea.

Nacimiento del gasoducto

Putin invadió Crimea en el 2014, pero muchos se preguntaron por qué “se quedó en el molde” y no fue a por el país completo. La respuesta está en uno de los grandes motores de su economía, que resulta ser la exportación de petróleo y gas natural. En palabras del difunto senador norteamericano John McCain, “Rusia es una estación de servicio con un país pegado”.

Rusia comenzó las acciones militares en Ucrania en la madrugada del 24 de febrero.

¿Qué tiene esto que ver? Resulta que Rusia hace llegar el gas a Europa a través de Ucrania, mediante un gasoducto que atraviesa el país gobernado por Zelenski y desemboca directo en Alemania, para luego ser distribuido en el “viejo continente”.

Muy atento a esta situación, Putin decidió frenar ahí y conformarse solo con Crimea, dado que prefirió no arriesgarse a que su transporte sufra daños durante la invasión o que directamente militares ucranianos lo dañen como represalia. Esto hubiese sido un golpe de “knock out” para su economía.

Vladimir Putin invadió la Península de Crimea en el 2014.

Sin embargo, ni lento ni perezoso, únicamente un año después, en el 2015, comenzó la construcción de un nuevo proyecto: el Nord Stream 2. Una vez terminado, este nuevo gasoducto oceánico bordearía Ucrania y transportaría el gas directamente desde Rusia hasta Alemania. Vale la pena refrescar que alrededor de un tercio del gas que se consume en Europa proviene de Rusia.

Sanciones al Nord Stream 2

En el 2019, el senador Ted Cruz (R-Texas) introdujo en el Senado un paquete de sanciones a la construcción del mencionado gasoducto, que afectaba a las compañías que se vieran envueltas en el desarrollo del proyecto. Esto fue aprobado por la Cámara de Representantes, ratificado en la cámara alta con amplio apoyo bipartidista, 98 votos a favor y 2 en contra. Acto seguido, terminó en el escritorio del por entonces presidente, Donald Trump, quien firmó la legislación.

Ted Cruz, fue el impulsor del proyecto de las sanciones al gasoducto Nord Stream 2.

Anticipadamente y como consecuencia, Rusia frenó la construcción 15 minutos antes de que las sanciones entraran en efecto. En palabras del propio Cruz, “debido a las sanciones, cualquier empresa que hubiese estado en vuelta habría quebrado”.

Joe Biden, Vladimir Putin y el fin de las sanciones

Durante más de dos años, la construcción quedó juntando polvo… hasta enero del 2021. El día 20 del mencionado mes, Joe Biden tomó juramentó como nuevo “líder del mundo del libre” y reestructuró la política internacional de los Estados Unidos. Cuatro días después, el 24 de enero, Vladimir Putin reanudó la fabricación del gasoducto y, meses después, el nuevo inquilino del Salón Oval efectivamente levantó las sanciones impuestas en el 2019.

.

Con este nuevo panorama, el proyecto se finalizó durante el 2021 y quedó listo para funcionar, solo falta la autorización de las autoridades reguladoras pertinentes. Esto significa que Rusia ya no necesita de Ucrania para hacer llegar el gas a Europa y, en otras palabras, ya no había motivos para no terminar lo que comenzó en el 2014.

“Si quieres saber por qué hay aviones, tanques y tropas en este momento en Ucrania, es porque Joe Biden le facilitó a Putin el gasoducto”, afirmó Cruz recientemente.

Joe Biden levantó las sanciones al gasoducto en el 2021.

Último intento de Ucrania por mantener las sanciones

A su vez, ya con un “tufillo” a invasión en el aire, el propio Zelensky le solicitó a Estados Unidos que vuelva a imponer las sanciones. Este guante fue tomado nuevamente por el senador Cruz, uno de los más fuertes impulsores de las sanciones, quien negoció con Chuck Schumer (D- Nueva York), líder de la mayoría del Senado, para que se vote sobre su reimposición. Luego de una semana, ambos se pusieron de acuerdo y se llamó a la votación en la cámara alta.

En enero, Volodomir Zelensky le pidió expresamente a los Estados Unidos que vuelva a introducir las sanciones al Nord Stream 2.

Lejos de aquel 98-2, los legisladores aprobaron las sanciones por un margen de 55-44, con todos los republicanos (excepto por Rand Paul) y seis demócratas votando a favor. Sin embargo, el partido de Joe Biden invocó el filibustero, lo que significa que para pasar una legislación por el Senado hay que llegar a los 60 votos afirmativos, por lo que la mayoría quedó corta.

“El presidente Biden debería escuchar al Senado, al pueblo y al gobierno de Ucrania, y revocar su catastrófica decisión de conceder a Rusia exenciones de las sanciones impuestas por el Congreso”, posteó Cruz luego de la sesión en su cuenta de Twitter.

¿Qué pasará después de la invasión de Rusia a Ucrania?

Una vez se concretó la invasión de Rusia a Ucrania, Biden anunció una serie de sanciones iniciales y, dentro de este último paquete, incluyó las viejas sanciones al Nord Stream 2, en un acuerdo que alcanzó con el senador Cruz, quien, a cambio de esto, acompañará un número de nominados del presidente para puestos federales.

Sumado a esto, el gobierno alemán también tomó una serie de medidas para demorar la certificación del gasoducto, y se espera que ambas acciones lleven a Vladimir Putin a una mesa de negociación.