Mientras Rusia continúa con la invasión a Ucrania, diversas figuras de renombre internacional hicieron saber su opinión acerca de la guerra. Desde cantantes, actores y hasta deportistas, como resulta ser el caso, alzaron la voz y pidieron que se detenga el sufrimiento del pueblo ucraniano. En esta oportunidad, el tenista ruso Andrey Rublevaprovechó para dejarle un mensaje a Vladimir Putin.

Esto tuvo lugar el marco del partido de semifinales del torneo ATP 500 de Dubai, que enfrentó al actual número 7 del mundo contra el polaco Hubert Hurkacz, undécimo del ranking mundial. Luego de una trabajada victoria por 3-6, 7-5 y 7-6, Rublev escribió lo siguiente en el tradicional saludo a la cámara: “No a la guerra, por favor”.

Andrey Rublev se coronó campeón en el ATP 500 de Dubai.

Minutos después de cada partido, los protagonistas pueden ir a la sala de prensa, en donde responden las preguntas que los periodistas presentes realizan. En este caso, la sala esta colmada de profesionales para escuchar qué más tenía que decir el deportista sobre la guerra.

“En estos momentos te das cuenta de que mi partido no es importante. Así que no se trata de mi partido, cómo me afecta. Porque lo que está pasando es mucho más terrible. Te das cuenta de lo importante que es tener paz en el mundo y respetarnos sin importar nada y estar unidos", comenzó quien supo ser el cinco del mundo.

Solo 24 horas después, se coronó campeón del mencionado certamen, tras un 6-3 y 6-4, sobre Jiri Vesely. Se trata de su conquista número 10 y su segunda del año, ya que también había levantado el trofeo en el ATP 250 de Marsella.

"No a la guerra", el mensaje de Andrey Rublev

¿Qué dijo Daniil Medvedev?

El ruso Daniil Medvedev, quien de acuerdo a los últimos resultados será desde el lunes el número 1 del ranking mundial, también se expresó acerca de la acción militar que su país desplegó contra Ucrania, luego de conocer que se convertirá en la duodecimo séptima persona en encabezar le ranking de la ATP.

“Siendo tenista quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en tantos países diferentes como junior y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz”, declaró el deportista.

.

"En estos momentos, entiendes que el tenis a veces no es tan importante", concluyó.

Recordemos que actualmente Rusia cuenta con una de las mejores generaciones tenísticas de su historia, con jugadores de la talla de los mencionados Rublev y Medveded, a quienes hay que sumarles a Karen Khachanov y a Aslan Karastev.