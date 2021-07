Naím Darrechi se corona como el usuario de Tik Tok de España con mayor cantidad de seguidores, siendo 27,9 millones las personas que consumen sus contenidos sobre bromas, reflexiones diarias, y muchas otras formas de entretenimiento. Sin embargo, el alcance masivo de sus palabras le jugaron una mala pasada recientemente, y podría pagar muy caras consecuencias. Y es que el joven de 19 años se fue de boca durante una entrevista con el youtuber vasco “Mostopapi” y reveló detalles de sus prácticas sexuales que fueron ampliamente repudiadadas en las redes sociales.

El influencer reveló frente a millones de espectadores que durante sus relaciones sexuales no utilizaba preservativo con la excusa de que le “cuesta mucho”. Y siguió: "Nunca lo utilizo, hasta que un día pensé que era raro que no dejara a ninguna chica embarazada. Voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema", aseguró.

Ante la severidad de estas declaraciones, el entrevistador le consultó, entre risas, si sus parejas sexuales estaban de acuerdo o si se enfadaban, a lo que muy confiado contestó: “Sí, pero bueno. Yo les digo que tranquilas, que soy estéril”, apuntó el tiktoker. Si anteriormente a sus seguidores les agarró un poco de bronca, con esa frase terminó de despertar la furia de todos los usuarios del mundo.

“Tu tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea”, concluyó el mediático, que en oportunidades pasadas fue repudiado en las redes sociales por su postura en contra de la legalización del aborto.

Desde este lunes que el nombre Naim Darrechi se ha viralizado. El Ministerio de Igualdad lo ha denunciado ante la Fiscalía por sus posibles delitos cometidos, y fue acusado de hacer apología de la violación por “acabar dentro” de sus parejas sin su consentimiento y engañarlas. Irene Montero, la ministra, plasmó su denuncia en su cuenta de Twitter.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Infancia y pasión por la música

Nació en el año 2002, tiene 19 años y es natural de Palma de Mallorca. Aparte de tiktoker, el joven se define como artista y tiene varias canciones subidas a Spotify, sumado a los videclips en Youtube que también cuentan con millones de reproducciones. Sus temas principales son "Ser Yo", "Mala" e "Infiel".

Su postura en contra de la legalización del aborto

Al dar su opinión sobre el aborto también hizo polémicas declaraciones que le jugaron en contra. Cuando fue preguntado por esta cuestión, Darrechi respondió a través de sus redes sociales comparando el hecho de abortar con que alguien encendiese el gas en una casa para matar a una persona.

"A mí nadie me va a decir que un aborto no es quitar una vida. Yo puedo entrar a tu casa y poner el gas y quitarte la vida sin que sufras realmente. A mí me van a caer 30 años por asesinato y alguien que aborta, que se supone que es el mismo hecho, no solo es gratis sino que lo pagamos nosotros de nuestros impuestos", llegó a decir.

Respecto a los casos de violación, sentenció: "Tú imagínate que eres una mujer y te has quedado embarazada en una relación no consentida. Obviamente lo primero que te sale es 'No voy a tener esto, este engendro dentro de mí de esa persona mala, pero vamos a pararnos un momento a pensar. ¿Qué culpa tiene la persona que llevas aquí? ¿De verdad crees que va a ser mala persona?".

Mirá el video