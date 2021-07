La gimnasta estadounidense Simone Biles es una de las máximas estrellas del deporte mundial. Con tal sólo 20 años, saltó a la fama durante los Juegos Olímpicos de Rio 2016, donde consiguió cuatro medallas de oro y en la actualidad ya ostenta 19 títulos mundiales siendo la gimnasta más laureada de todos los tiempos, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Pero la talentosa atleta rompe marcas incluso cuando no está compitiendo. Antes de comenzar su participación en Tokio 2020 ya era furor en las redes sociales y se convirtió en la primera deportista en tener su propio emoji en Twitter

La imagen elegida sorprendió a muchos, pero para tiene toda la lógica: una cabra. Y es que la cuatro veces campeona olímpica fue homenajeada con el término GOAT, una palabra en inglés que significa "cabra" pero que se usa como acrónimo de "Greatest Of All Time" (la más grande de todos los tiempos).

Pero el emoticón que aparece en Twitter al usar la etiqueta #SimoneBiles o #Simone es el primero usado exclusivamente para un deportista en la red social.. Fue bautizada como "Goldie, la cabra" y aparecerá durante toda la competición.

La participación de Biles es una de las más esperadas, pues se espera que sume más medallas a su colección de cinco preseas. Y podría llegar a convertirse en la gimnasta estadounidense más condecorada en la historia olímpica si supera las siete de Shannon Miller.

Además, aspira a convertirse en la primera mujer en ganar dos oros olímpicos consecutivos en más de medio siglo.

Sin embargo, a su llegada a Japón ocurrió algo que encendió todas las alarmas: su compañera de equipo Kara Eaker, gimnasta suplente, dio positivo por Covid. Por ese motivo, BIles y las otras cinco gimnastas estadounidenses abandonaron la Villa Olímpica para alojarse en un hotel cercano

Su serie para Facebook y las secuelas del abuso que sufrió

Simone fue una de las cientos de atletas abusadas por Larry Nassar, ex médico del equipo de gimnasia olímpico de los Estados Unidos, quien cumple una condena en prisión de entre 40 a 175 años. En el último episodio de la serie documental Simone vs Herself -producida por Facebook Watch Original- Biles se animó a contar las secuelas que tuvo que superar por culpa de aquel oscuro capítulo de su vida.

“Estaba tan deprimida. Dormía todo el tiempo, porque dormir era básicamente mejor que enfrentar el tema. Era como mi forma de escapar de la realidad. Y dormir era lo más parecido a la muerte para mí en ese momento, así que dormía todo el tiempo", reveló.

Según contó, ocultó el abuso durante mucho tiempo. “En todos esos años, nadie nos dijo lo que era el abuso sexual, así que realmente no sentimos que lo estuviéramos pasando o que fuéramos víctimas”. Es que la mayoría de las sobrevivientes, como se denominaron durante el juicio, tenían menos de 15 años cuando empezar a ser tratadas por Nassar.

Pero un día no aguanto más y explotó mientras manejaba su auto: “Recuerdo que me derrumbé y llamé a mi mamá. Ella me dijo que estacionara el coche y me preguntó, ‘Puedes manejar?’, porque estaba llorando mucho”.

La madre de Simone contó que tras esa llamada a su hija le costó abrirse y cada vez que ella preguntaba sobre el asunto, la gimnasta se enojaba o evadía el tema, hasta que un día por fin pudo hablar: “Solo le di el espacio para cuando esté lista para hablar sobre el tema”.

La atleta, que buscará seguir brillando en Tokio, contó que entendió lo que le había pasado cuando se lo contó a una amiga, fue entonces que descubrió que había sido abusada: “Siento que en esos casos fui una de las más afortunadas porque no me fue tan mal como algunas de las otras chicas que conocí”.

El caso de Larry Nassar, sentenciado a prisión en 2018, marcó un antes y un después en la gimnasia estadounidense. El hombre que trabajó como coordinador médico del equipo femenino de gimnasia de los Estados Unidos durante 20 años fue el autor de lo que se conoció como la peor epidemia de abuso sexual en la historia del deporte ya que en ese tiempo atacó a 300 chicas, aproximadamente.

Durante el juicio, 156 mujeres aseguraron haber sido víctimas del doctor cuando eran niñas. Biles no participó del proceso, pero poco después reveló que también había sido una sobreviviente.

Larry Nassar recibió una condena que va desde los 40 a los 175 años de prisión.

El debut de Biles en Tokio 2020

Simone Biles hizo su presentación este domingo por la madrugada argentina en el centro Ariake —donde se realizarán las pruebas de gimnasia artística- y cumplió con lo las expectativas: es la mejor de todas en la clasificación del All Around y estará en las finales de los cuatro aparatos.

La primera prueba en la que participó fue en la de salto, en la que consiguió una de las cuadro doradas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, mientras que después llegó el turno de los dos saltos, las asimétricas y la viga.

Luego de que las gimnastas pasaran por todos los aparatos, Biles terminó como líder de la clasificación del All Around con un total de 57.731. Detrás de ella finalizó la brasilera Rebeca Andrade (57.399) y en tercer lugar se posicionó la estadounidense Sunisa Lee (57.166), quien quedó por arriba de Simone en un par de aparatos.

Como logró la clasificación a las finales de todos los aparatos, que la convirtió en la única gimnasta de Tokio que lo consiguió, competirá los siguientes días y horarios:

Final del all around por equipos femenino: martes 27 de julio a las 7.45

Final del all around individual femenino: jueves 29 de julio a las 7.50

Final de salto: domingo 1 de agosto a las 5.45

Final de barras asimétricas: domingo 1 de agosto a las 7.47

Final de suelo: lunes 2 de agosto a las 5.45

Final de barra de equilibrio: martes 3 de agosto a las 5.48