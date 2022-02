El caso de Rayan paralizó al mundo por cinco días y no dejó a nadie al margen. El niño de 5 años se cayó a un pozo de 32 metros cuando jugaba en las cercanías de su casa y se montó un increíble operativo. A pesar de que el joven lamentablemente no sobreviviera, el trabajo de quienes no durmieron intentando rescatarlo es más que valorable. Uno de estos héroes sin capa es Ali El Jajaoui.

Resulta que ni bien se enteró de lo sucedido, este hombre se puso en contacto inmediatamente con el grupo de rescate para ponerse a disposición. Partió del sur de Marruecos, particularmente desde Erfoud, y tras un largo viaje llegó al norte, sin otras intenciones que compartir sus conocimientos con las autoridades.

Ali El Jajaoui es un experto en cavar pozos y cruzó Marruecos para ayudar a los rescatistas.

¿Quién es Ali El Jajaoui?

Apodado “Alí del desierto”, llegó de camiseta azul y gorra negra, para sumar al equipo de ingenieros y topógrafos que trabajaron exhaustivamente y a contra reloj. Es experto en cavar pozos y se dedica a eso en la mencionada ciudad.

Para muestra un botón, conectar el túnel entre el cráter y el punto donde había caído el niño fue su idea. Esto permitió evitar los posibles derrumbes y poder acercarse mucho al niño. No contento con eso, una vez se fueron las excavadoras, se ofreció como voluntario para cavar a pico y pala junto con otras tres personas.

Los presentes no tardaron en reconocer su trabajo y, cada vez que este se asomaba para tomar agua o para recuperar un poco el aliento, se llevaba una tremenda ovación.

.

El caso de Rayan

Luego de 5 días de un enorme a operativo para sacar al niño del pozo de 32 metros, los rescatistas pudieron retirarlo de allí con vida. Sin embargo, para la tristeza mundial, falleció durante el traslado al hospital.

Minutos antes de que saliera con vida, Rayan se movía e incluso hablaba por radio con su padre. A su vez, los especialistas ya comenzaban a notar una notable dificultad para respirar.

Una vez se conoció la noticia, el propio rey de Marruecos, Mohammed VI, expresó sus condolencias para la familia del infante. Según trascendió, los llamó por teléfono para hablar con ellos en este difícil momento. Imane Drief, vicejefa de la embajada de Marruecos en la Argentinam dialogó con TN y expresó que “el Rey habló con los padres de Rayán. Todo Marruecos está triste por la notica”.