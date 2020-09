Las fuerzas de seguridad de la Casa Blanca interceptaron un paquete que al parecer tenía una sustancia tóxica en su interior y que había sido enviado esta semana al presidente estadounidense, Donald Trump.

El paquete fue analizado para verificar si contenía ricina que es una glicoproteína altamente tóxica que se encuentra en las semillas de la planta de ricino y que se utiliza para la obtención de un aceite industrial, detallaron desde la cadena CNN.

Esta sustancia es venenosa ya sea por inhalación o por ingestión, aunque este último en menor grado. Así, una vez que ingresa al organismo, el compuesto químico impide que las células produzcan las proteínas que necesitan, por lo que las células mueren, y eventualmente puede llevar a la muerte del ser humano.

Los encargados de investigar el intento de asesinato son el Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto de Estados Unidos. El primero aseguró que ellos y sus socios del Servicio Secreto y del Servicio de Inspección Postal investigan “una carta sospechosa recibida en una instalación de correo del Gobierno”.

"En este momento, no hay ninguna amenaza conocida contra la seguridad pública", aseguraron desde el cuerpo policial federal estadounidense, en un comunicado difundido a través de la red social Twitter.

Hasta el momento la Casa Blanca no emitió ningún comentario al respecto. Habitualmente el personal de seguridad mantiene medidas muy rigurosas y revisa los correos en una instalación ubicada lejos de la residencia del mandatario estadounidense.

No es la primera vez que se utiliza ese veneno en un envío dirigido al Pentágono o a la Casa Blanca. En 2013, la actriz Shannon Guess Richardson, que participó de la serie "The Walking Dead”, confesó haberle enviado ricina por carta al entonces presidente Barack Obama, al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y al ex presidente de Alcaldes contra las Armas Ilegales Mark Glaze, delitos por los que un año más tarde fue condena con 18 años de cárcel.

En 2018, una carta dirigida a Donald Trump Jr. con una componente tóxico y desconocido en su interior, fue abierta por su esposa, en el departamento que ambos habitan en Manhattan, y finalmente no tuvo una reacción inmediata a la sustancia.