Una joven mexicana decidió hacer un tutorial de maquillaje que vio en TikTok, plataforma que se volvió furor durante la cuarententa, y terminó con sus cejas y parte de la estética de su rostro completamente arruinadas.

Kimberly Pinto vio a otra usuaria que había compartido un video para hacer más gruesas las cejas y ponerse en la cara unas pecas que le darían color a su rostro. Sin embargo, la joven fue muy ansiosa como para seguir exactamente las instrucciones y terminó con un resultado que la dejó angustiada y a los gritos.

En el primer video que compartió, se la ve completamete natural y esperanzada por usar los trucos que había visto en un tutorial. Sin embargo, al final no quedó contenta con los resultados y decidió ir a lavarse la cara.

En el segundo, puede observarse a la joven ya un poco más desesperada y preguntando a los usuarios cómo hacer para que se le vaya la henna de la cara.

Sin embargo, en el tercero, después de realizar varios intentos todavía seguía con el maquillaje intenso en su cara. "Me dicen que me ponga acetona o cloro en la cara. Ya no sé qué más hacer", aseguró.

Finalmente, decidió tomarselo con humor, hizo un chiste sobre lo sucedido y se grabó intentando sacarse el maquillaje de mil formas diferentes. Además, expresó que espera que con el tiempo se solucione su situación.