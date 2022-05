Hace algunas semanas, trascendió una noticia que entristeció al mundo del tenis: Wimbledon confirmó que no admitiría tenistas rusos o bielorrusos. Esta decisión generó mucha controversia y, en las últimas horas, Rafael Nadal y Novak Djokovic se mostraron muy críticos hacia la organización del torneo que muchos consideran el más importante del año.

“En las circunstancias de una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtenga algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships”, informó el All England Club en un comunicado.

“Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos a The Championships 2022”, agregó la misiva.

Tanto Rafael Nadal como Novak Djokovic se mostrar en contra de no admitir tenistas rusos en Wimbledon.

“Creo que es muy injusto [con] mis compañeros de tenis rusos, mis colegas… no es su culpa lo que está pasando en este momento con la guerra. Lo siento por ellos. Wimbledon simplemente tomó su decisión… el gobierno no los obligó a hacerlo”, declaró el máximo ganador de Grand Slam.

“A ver qué pasa en las próximas semanas, si los jugadores toman algún tipo de decisión al respecto”, sumó.

Por su parte, “Nole” recordó su experiencia en la edición de este año del Abierto de Australia (torneo que ganó 9 veces), ya que no se le permitió jugar por no estar vacunado contra el Coronavirus.

“No es lo mismo, pero pasar por algo similar a principios de este año, es frustrante saber que no puedes jugar. Todavía mantengo mi posición de que no apoyo la decisión (de Wimbledon). Creo que no es justo, no está bien, pero es lo que es”, señaló el ex número 1 del ranking de la ATP.

Ian Hewitt, presidente de Wimbledon, aseguró que "no existe una alternativa viable en esta situación verdaderamente excepcional y trágica".

¿Wimbledon? Culpó al gobierno británico por su decisión de rechazar a los tenistas rusos

Tomando el guante de lo que mencionó Rafael Nadal, Ian Hewitt, presidente del torneo, le pasó el guante a la administración de Boris Johnson por su decisión. El pasado martes, aseguró qu. “el gobierno del Reino Unido ha establecido una guía directiva para los organismos y eventos deportivos en el Reino Unido con el objetivo específico de limitar la influencia de Rusia”.

“Hemos considerado detenidamente las opciones disponibles (…) pero creemos que hemos tomado la más responsable posible. Creemos que no existe una alternativa viable en esta situación verdaderamente excepcional y trágica”, sentenció.

Wimbledon está programado para jugarse del 27 de junio al 10 de julio y se perderá la presencia de tenistas de elite como Daniil Medvedev (número 2 del ranking), Andrey Rublev (número 8 del ranking), Karen Khachanov (ex número 9 del ranking) o Aslan Karastev (ex número 14 del ranking).