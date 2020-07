Bolivia reportó este jueves 78 muertos por coronavirus marcando un nuevo récord de muertes diarias, mientras que el número de infectados superó la barrera de los 1.000 casos en la última jornada, en los que se incluye al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.



Con la última actualización, la cifra total de fallecidos asciende a 1.201 desde que se detectaron los primeros casos en el país, en marzo pasado, informó el Ministerio de Salud.



Los contagios confirmados son 34.227 en el país de 11 millones de habitantes, tras varias jornadas de sumar más de 1.000 casos diarios, entre los que se cuenta el de Núñez, quien está estable y aislado, junto a un jefe de la Policía, que también se contagió.

.



Núñez informó al diario paceño El Deber que se aislará a todos los funcionarios cercanos a Núñez y altos cargos que estuvieron en contacto con él como medida de precaución y se les realizarán testeos para descartar que no estén infectados.



También aclaró que esta semana no hubo reunión del Gabinete, por lo que la presidenta de facto, Jeanine Áñez, no habría corrido el riesgo de contagiarse.



Santa Cruz, la región más poblada del país con algo más de 3 millones de habitantes, sigue siendo la zona más afectada, con 22 de los 78 fallecidos de este jueves, mientras que Cochabamba registra 19, informó la agencia de noticias EFE.



La ciudad de Cochabamba, una de las más grandes de Bolivia, viene registrando problemas desde hace algunos días para incinerar y enterrar a los fallecidos, lo que ha desatado protestas en los cementerios al tener que regresar las familias con los féretros a cuestas por encontrarse las puertas cerradas.



Bolivia declaró el estado de emergencia sanitaria a fines de marzo, con una cuarentena que actualmente está sujeta a cambios en función de un mapa de riesgo.

.



El Gobierno interino del país estima que la pandemia llegará a su pico a comienzos de septiembre.



Algunas de las principales ciudades bolivianas, como Santa Cruz, mantienen una cuarentena rígida, mientras que otras como Cochabamba y La Paz, que la habían rebajado, se han visto obligadas a retroceder ante el aumento de los contagios.



En estas y otras ciudades los centros de salud de han colapsado y ha muerto gente a las puertas de los hospitales o incluso en la calle.