Las restricciones por la pandemia del coronavirus cambió la manera de vivir de muchas personas, que se tuvieron que adaptar a una nueva rutina.

Con bares con horarios limitados y los boliches cerrados, la posibilidad de encontrarte masivamente con otras personas es imposible.



El hecho que no se pueda viajar con libertad, la imposibilidad de acudir a grandes o cenas, hace que la vida sexual de la población y si bien esto se resaltó durante el covid-19, una investigación determinó que esa "sequía" viene desde hace mucho tiempo.



Por lo informado por la Universidad de Rugers de New Jersey y la de Albany de Nueva York, ambas en Estados Unidos, los hombres y mujeres, cuyas edades varían entre 18 y 23 años, tienen menos relaciones casuales sin una pareja a largo plazo, que lo que sucede con personas 10 años mayores.

.

Las razones del cambio de la dinámica sexual



Quienes llevaron adelante la investigación, desde 2007 a 2017, hicieron un análisis de la dinámica familiar y analizaron al detalle las respuestas de la actividad sexual de 1040 hombre y 945 mujeres.



Si tenemos en cuenta la liberación sexual y los cambios de valores, llama la atención que el 38% de los jóvenes tenían relaciones casuales en 2007 y ese número bajó a 24% en 2017.

Las razones que expusieron en la presentación no son otras que aumento en el uso de los videojuegos y que los adultos jóvenes viven con sus padre por períodos más largos de tiempo. Además, aseguraron que "se toma menos alcohol" y que todo eso llevó a una caída del 14% en la década analizada.

.

Otros estudios analizaron la "sequía sexual "



Por los datos brindados por la General Social Survey en 2019, en Estados Unidos hay una "sequía sexual" e inclusive fueron más allá y explicaron que las tasas de celibato aumentaron de manera llamativa durante las últimas tres décadas.

nclusive si se analizan la información derivada de una encuesta realizada en 2018, uno de cada cuatro adultos yanquis, informó no haber tenido relaciones sexuales.



La generación de los millennials y la generación Z están contribuyendo a esta tendencia. Desde 2008 a 2018, los estadounidenses de 18 a 29 años que no tuvieron relaciones, se duplicaron y las razones no son otras que se casan más tarde, si es que lo hacen y como resaultado, tienen menos sexo.

.

"Hay más personas en sus 20 años que no tienen una pareja con la que conviven y por ende, es lógico que haya menos sexo", explicó, profesora de psicología de la Universidad Estatal de San Diego.Además seguró queLa conclusión a la que llegaron es que hay personas, que