Un mujer fue despedida por las autoridades de una escuela en Texas, Estados Unidos, luego de que se conozca que grababa videos pornográficos de ella misma dentro de un aula y que luego los subía a una página web comercial.

De acuerdo a lo que informó la policía local, la maestra no enfrentará cargos criminales por las imágenes ya que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Wharton y las autoridades determinaron que no había evidencia de un crimen.

"No podemos encontrar una ley que ella haya violado", dijo el vocero policial Terry Stanphill. "Siempre estaba en un aula o en una oficina cuando no había nadie más", dijo Stanphill al Houston Chronicle, y agregó que la maestra tomó medidas para ocultar sus acciones. "He estado en la aplicación de la ley durante 27 años, y esta es la primera vez que me encuentro con algo así", expresó.

La docente realizaba los videos cuando se encontraba sola. Al menos una docena de ellos fueron grabados dentro de un salón de clases. Los diarios locales indicaron que la despidieron después de que "un informante" enviará uno de las filmaciones al director de la institución educativa. Además, se corrió el rumor que sus videos hot estaban siendo vistos por muchos alumnos.

"La razón por la que no encontraron pruebas fue porque la sospechosa había cerrado la puerta y tenía ropa y no era imprudente en su conducta para que otra persona pudiera verla o sentirse ofendida por ella", concluyó el jefe de la policía.