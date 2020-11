Una organización activista de Estados Unidos salvó a un grupo de perros que iban a hacer destinados al comercio de carne canina en China. Los 34 cachorros fueron transportados en avión hasta Nueva York, donde los esperaban sus familias adoptivas.

La entidad norteamericana responsable del rescate se llama No Dogs Left Behind ("Ningún perro queda atrás" en inglés), fue fundada en 2016 y desde entonces se ocupó de refugiar a cientos de animales. Cuentan con una sede en el país asiático, desde donde operan para encontrar casas para la mudanza de las criaturas.

Las familias adoptivas fueron al aeropuerto a esperar a los perritos.

La organización benéfica suele apuntar a mataderos, traficantes y criadores ilegales en toda China para evitar que los cachorros se conviertan en carne canina.

Apenas llegaron a Estados Unidos, los voluntarios se ocupan de alimentar y dar agua a los perros, entre los cuales se podían reconocer diferentes razas y pelajes. Mientras tanto, las familias convocadas para acoger a los animales se agolparon en el aeropuerto, ansiosas por recibir a sus nuevos compañeros de vida.

"Me siento increíble, no puedo esperar a llegar a casa", afirmó al medio The New York Post Carly Weinstein, quien esperó seis meses la llegada de su cachorro adoptivo. "¡Es un fantástico regalo de Navidad!", exclamó.

El encuentro de las familias con los perritos rescatados.

"La voy a amar con todo mi corazón", dijo una pequeña de 11 años mientras abrazaba a su nuevo poodle.

A pesar de que el rescate representa una gran victoria para los miembros de No Dog Left Behind, la organización no piensa abandonar su trabajo: para el próximo sábado planean la llegada a New York de 45 perros más y para principios del 2021 esperan otros 135.

"Estos perros.. son mis héroes, las familias que los esperaron durante casi un año también son mis héroes. Ahora, cada perro que camine por la calle será un embajador del movimiento anti-crueldad por el que luchamos", declaró Jeff Beri, fundador de la ONG.

No Dogs Left Behind espera el rescate de otros 135 animales el año que viene.

"Muerto, en el plato, desollado vivo, hervido vivo, quemado con soplete, golpeado hasta la muerte. No importa si es un caniche, si es un pastor alemán, un golden retriever, un perro callejero, no importa si es un perro chino, no les importa", aseguró el activista acerca del negocio de carne canina del país asiático.

El equipo de Beri emplea diversas tácticas para salvar a los animales, usualmente enfrentan directamente a los traficantes, amenazándolos con denunciarlos ante las autoridades chinas, lo que los agravaría con pesadas multas. Además, suelen usar drones para rastrear a los vendedores de carne.