Los 12 nenes integrantes de un equipo de fútbol y su entrenador, que quedaron atrapados en una cueva inundada en Tailandia hace más de 9 días, fueron "hallados sanos y salvos", informó, gobernador de la provincia de Chiang Rai."Encontramos a los 13 sanos y salvos", informó Osottanakorn entre los gritos de entusiasmo de los socorristas y los periodistas.Sin embargo, el funcionario aclaró que la evacuación no se realizará inmediatamente. Los socorristas permanecerán dentro de la cueva con las víctimas hasta que estén en condiciones para recorrer los más de 3 kilómetros que los separan de la salida, inundados en parte."Les llevaremos comida, pero no estamos seguros de que puedan alimentarse, ya que no comieron desde hace mucho. También llevaremos a un médico que sepa bucear", añadió el gobernador.