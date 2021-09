Michael K. Williams fue encontrado muerto, el pasado 6 de septiembre, en su departamento de la ciudad estadounidense de Brooklyn y a partir de ahí, se hicieron miles de especulaciones al respecto de lo que había pasado con quien interpretó a Omar Little en la icónica serie criminal The Wire, aunque las mismas fueron desechadas en las últimas horas cuando llegó el resultado de la autopsia que sostiene que falleció de forma accidental por la ingesta de drogas.

Por lo que informaron fuentes, Williams, que cuando tenía 20 años entró a rehabilitación y durante años hizo pública su lucha contra las susteancias prohibidas, tenía en su organismo fentanilo, heroína y cocaína.

Su muerte provocó un verdadero cimbronazo en el ambiente artístico yanqui y una ola de homenajes de la industria televisiva y en especial, de sus seguidores.

La sensibilidad con la que interpretó a Omar, un traficante de drogas de Baltimore, lo llevó a ganarse el corazón de la gente y la admiración de la crítica.

Por lo general, sus papeles dentro de la industria eran de marginados de la sociedad que luchaba contralos abusos raciales, la pobreza o el crimen.

Llamativamente nunca lo nominaron a un Emmy por su trabajo en The Wire, ni tampoco por su aplaudido traficante de whisky Albert Chalky White en Boardwalk Empire.

La última fue a mejor actor de reparto por la serie Territorio Lovecraft, categoría que perdió el fin de semana pasado frente a un Tobias Menzies, de The Crown, quien le dedicó el premio y durante la ceremonia apareció en el In Memoriam.

Michael K. Williams en Territorio Lovecraft

"Durante mi tiempo en The Wire me di cuenta de que el éxito no es salir de tu comunidad, es ser bienvenido de nuevo", y por eso se volcó en acciones sociales en su barrio, y en producir series documentales sobre temas que le importaban. En una entrevista de 2017 a The New York Times, sostuvo que "la adicción no desaparece". "Es una lucha diaria para mí, pero estoy peleando", agregó.

Un corazón solidario para quienes merecían una segunda oportunidad

Antes de su muerte, Michael K. Williams estaba trabajando con una organización benéfica con el fin de facilitar la reinserción a la sociedad a ex presos.

También se conoció que estaba en pre producción de una película biográfica sobre el dos veces campeón mundial de peso pesado George Foreman, dirigida por George Tillman Jr.

Otros filmes en los que actuó

Williams también partició en Así nos ven, Alias, Los Soprano, F is for Family o Ley y orden. En cine apareció en RoboCop, 12 años de esclavitud, Puro vicio, Adiós, pequeña, adiós, Assassin’s Creed, El traficante, Huérfanos de Brooklyn, Rescate en el mar Rojo, Cazafantasmas, Matar al mensajero, El jugador y La carretera (The Road).