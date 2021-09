Salieron a la luz mas detalles sobre el caso que conmovió a todo Rusia: el padre que asesinó a su amigo luego de que este abuse sexualmente de su hija de 6 años. La cruda venganza se conoció en todo el país y hoy el hombre está bajo arresto domiciliario, y le estiman 15 años de prisión.

Su hija tenía 6 años cuando fue abusada sexualmente por un amigo suyo, la persona menos pensada. Oleg Sviridov no toleró la situación y tomó cartas en el asunto de la forma más macabra. El hecho ocurrió en Samara, Rusia, luego de encontrar el cuerpo del abusador en un bosque.

Todo comenzó cuando se viralizaron videos con contenido sexual de abuso a menores de edad. Allí entre los registros, Oleg notó que estaba su amigo y su hija. Las imágenes no fueron las mejores y no dudó un segundo en cobrar venganza.

.

Lo buscó hasta encontrarlo y lo golpeó. Lo macabro fue que lo llevó con una excusa a un bosque aledaño y allí cometió el acto atroz, alejado de cualquier testigo, según informó The Sun. Por ora parte, los padres del abusador lo obligaron a confiese sus delitos a la policía, pero este no quizo. No sabía que le aguardaba un destino peor.

Oreg, por su parte, admitió a la policía que hubo un enfrentamiento con cuchillos pero que el abusador cayó de manera accidental contra un arma, muriendo al instante. Actualmente está bajo arresto domiciliario por el asesinato del sujeto, arriesgando por lo menos quince años de prisión.

No obstante, los vecinos lo apoyan, asegurando que "salvó a nuestros hijos al deshacerse de un abusador sexual de niños". Sin ir más lejos, hay una página que está juntando dinero para pagarle un abogado y al menos 2 mil 500 personas ya han firmado.