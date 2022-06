La separación del año, o podría ser tal vez la de la década, es la que protagonizaron Shakira y Gerard Pique. Pero a pesar de que ya pasó una semana desde que se confirmó la ruptura de la relación, en las últimas horas rompió el silencio la joven que sería la tercera en discordia entre la cantante y el futbolista del Barcelona.

Según los rumores que difundió la prensa española sobre esta novela amorosa, la artista colombiana encontró al deportista siéndole infiel con una modelo de 20 años. Una infidelidad que Shakira no perdonó y generó la separación definitiva tras un romance de 12 años. Hasta el momento no revelaron el nombre de la mujer que motivó el escándalo, aunque sus iniciales serían “C.M.”.

La separación entre Shakira y Piqué sigue trayendo cola en la prensa rosa mundial.

Tras semanas de sospechas y versiones, el programa televisivo español llamado Socialité aseguró tener el testimonio de la “tercera en discordia” entre Piqué y Shakira. Además de romper el silencio, revelaron datos que no se conocían respecto a C.M.. Se trata de una piba, de 22 años, que vive en Cataluña y es camarera en una de las empresas del futbolista del Barcelona.

“Está sobrepasada con todo esto, no pensaba que la información pudiese salir a la luz”, describió la periodista Laura Roigé, quien obtuvo el permiso de la joven para develar su entrevista. El objetivo de C.M. es desactivar la versión de que mantuvo un romance con el defensor de 35 años.

Así se vería la amante de Piqué con la que engañó a Shakira.

Durante la conversación, que se habría extendido por 15 minutos, la joven señalada por todos como la “tercera en discordia” insistió en que no conoce al futbolista y empresario. Por eso mismo pidió que no la involucren más en la separación que sorprendió a todo el mundo del deporte y de la música.

Las declaraciones de la “tercera en discordia” entre Piqué y Shakira

En primer lugar, “C.M” expresó la incomodidad que sufrió con el protagonismo inesperado que tuvo en los últimos días y negó rotundamente un vínculo amoroso o casual con Gerard Piqué. “No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, empezó la joven.

“No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (...) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”, agregó “C.M.” para alejarse de la escandalosa separación que está en boca de todos.

.

Igualmente, la joven sorprendió al deslizar que el verdadero nombre de la “amante” de Piqué podría salir a la luz en muy poco tiempo. “Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, explicó.

En relación con este último anticipo, desde el medio Socialité aseguraron que “C.M.” hizo referencia a otra joven cuyas iniciales serían “C.C.”. “La de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y, según me cuentan, esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol”, completaron sobre la nueva apuntada como la culpable de la separación entre Shakira y Piqué.