Las embajadas rusas en el extranjero se enfrentan a ataques cibernéticos sin precedentes, denunció este martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajarova.



Además, la vocera manifestó a la cadena televisiva Rossiya 24 que detrás del ataque están "terroristas de información ucranianos".



Luego, denunció además que la información falsa sobre la operación militar rusa en Ucrania, la distribuyen los servicios secretos de la OTAN, destacó.



Mientras que agregó: "Se trata de un enfrentamiento colosal que, sin duda, está dirigido y orquestado desde Bruselas".

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Rusia invadió Ucrania el jueves pasado tras exigir durante semanas que la OTAN no admita nunca entre sus miembros a esta antigua república soviética, y la alianza transatlántica no siga afianzándose militarmente en sus fronteras.Putin reconoció primero el lunes pasado la independencia de dos regiones separatistas del este de Ucrania, donde fuerzas prorrusas y el ejército de Kiev se enfrentan desde 2014, en un conflicto que dejó más de 14.000 muertos.

Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.Por su parte, numerosos países -con excepciones como China e Irán- condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.En tanto, el último lunes las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron para negociar en una localidad próxima a la frontera bielorruso-ucraniana.Cabe destacar que no hubo resultados tangibles al término del encuentro, pero las partes anunciaron que continuarán el diálogo tras una serie de consultas en sus respectivas capitales.