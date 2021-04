El anuncio fue claro y directo: "Estoy enamorado y dejo la sotana”. Lo que más llamó la atención y generó que la noticia recorra rápidamente en mundo en tiempos de virtualidad es cuándo y dónde lo hizo Riccardo Ceccobelli, un ahora ex cura párroco de 41 años que al celebrar su última misa dominical en una iglesia de la pequeña localidad italiana de Massa Martana sorprendió a sus feligreses.

“No puedo evitar seguir siendo coherente, transparente y correcto como siempre lo he sido hasta ahora. Pero mi corazón está enamorado. Quiero intentar vivir este amor”, explicó Ceccobelli, en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera. El sacerdote hizo el anuncio durante el oficio religioso que tuvo lugar en provincia de Perugia y en presencia del obispo Gualtiero Sigismondi.

“La noticia estaba circulando”, apuntó uno de los vecinos de Mass Martana, ratificando con sus palabras aquello de “pueblo chico, infierno grande”. Luego de su confesión, el párroco fue suspendido de su servicio y se pusieron en marcha los mecanismos para devolverlo al estado laico.

“Nunca he querido traicionar las promesas que hice, pero quiero darme la oportunidad de seguir mis sentimientos”, admitió Ceccobelli, quien reconoció que tomar la decisión le resultó difícil porque ama y respeta a la Iglesia.“Quiero ser coherente, transparente y correcto como lo he sido hasta ahora”, enfatizó el ex párroco que en sus redes sociales en religioso solía subir fotos más de "civil" que vistiendo el atuendo religioso.

Por su parte, el obispo Sigismondi manifestó todo su “agradecimiento a don Riccardo por el servicio realizado hasta ahora”, y le envió sus “más sinceros deseos para que esta elección, hecha en plena libertad como él mismo me dijo, pueda garantizar la paz y la serenidad". La identidad de la mujer por la que colgó la sotana no fue divulgada.

La reacción de la familia de Riccardo Ceccobelli

La noticia afectó a la familia del cura. Su madre, Mirella, explica que son "una familia católica, había rezado para que mi hijo se hiciera sacerdote. Riccardo es de buen carácter. De joven ya había salido con una mujer, quizás más, pero no me sorprendió cuando me dijo que quería ser sacerdote. Él es así, es sincero".

Sin embargo, su primo no opinó lo mismo y aseguró que no toda su familia entendió que se hiciera religioso: "Se le consideraba un chico guapo, que trabajaba como obrero en una fábrica y al que quizás les hubiera gustado ver formar una familia". Sin embargo, un viaje a Albania invitado por un sacerdote lo cambió todo: "Vi pobreza absoluta, no puedo quejarme de todo y que haya gente que no tiene nada".

El primo está convencido de que "si de él dependiera, seguiría siendo sacerdote, no tenía crisis. Y permanecería dentro de la Iglesia. No le importaba esta vida. Simplemente se enamoró".