Volver a la rutina de siempre después de unos hermosos días de vacaciones puede ser un poco decepcionante, pero en el caso de una joven colombiana, el regreso a la vida real fue desesperante. Así lo mostró en un video de TikTok que se volvió viral en la red social de los videos cortos, generando sorpresa, dudas y preocupación.

María Camila Cruz sorprendió a sus seguidores cuando compartió el tenso episodio que vivió en su entorno familiar al regresar de unas vacaciones sorpresa. La joven, oriunda de Colombia, se tomó unos días para viajar a la ciudad de su novio, donde los dos enamorados disfrutaron del mar y la playa.

"Yo bien tranquila en la playa con mi novio", escribió Cruz sobre un corto clip de ambos compartiendo un beso frente al agua. Sin embargo, la paz del tierno momento se rompe con el siguiente clip, donde Cruz aparece visiblemente preocupada, agarrándose la cara en angustia.

"Llego a casa y me tienen toda mi ropa en bolsas de basura", se lee sobre las imágenes que compartió la joven. En la siguiente imagen aparecen bolsas de basura y maletines que según la joven habrían sido los que encontró al llegar de sus vacaciones. En el video se pueden ver al menos cinco de estos sacos llenos mientras la usuaria de TikTok recoge uno de ellos.

En pocas horas, el clip de apenas 12 segundos logró llamar la atención de los internautas de TikTok: al momento de la redacción de esta nota, el video reunió 9,9 millones de visualizaciones, más de 670 mil 'me gusta's y cientos de comentarios reaccionando a la situación de la joven.

"Me echaron, ahora no sé para dónde voy" escribió la joven en la descripción del video viral. "Me tocó irme para el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)", agregó la joven en la descripción del video, en forma de broma. En respuesta a las preguntas sobre su futuro destino, Cruz publicó un segundo video, bromeando que "si 10.000 personas nos dan de a $1.000, podríamos vivir juntos. Pues nos quedamos sin ahorros".

Los usuarios de TikTok tuvieron diferentes reacciones al video viral: "Prefiero que mis hijos me tengan confianza y ellos vivan su juventud a gusto y sobre todo con responsabilidad, pero JAMÁS echaría a mis hijos a la calle", "Así me paso me fui de vacaciones con mi novio a los 15 llegando me corrieron de casa y aquí llevamos 11 años juntos desde ese día", "Pues si ya tienen edad para mandarse solos, yo creo que también para mantenerse solitos. Hay reglas en casa, te guste o no", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores.