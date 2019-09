Un pibe de 16 años trató de violar a su madre después de ver un documental de chimpancés, en cual se apareaban. El joven le confesó a su mamá que "no podía dejar de pensar en tener sexo con ella y violarla", mientras miraba "La vida secreta del zoológico" en la televisión.

El morboso episodio tuvo lugar en Inglaterra, el 4 de enero de 2018. Actualmente, el joven que tiene 18 años está siendo juzgado por agresión sexual por el Hull Crown Court. El imputado declaró que vio en el celular de su progenitor, un video de su madre y su padre teniendo relaciones sexuales.

Según los testimonios obtenidos por el tribunal, todo comenzó cuando "él le dijo que desde que vio el video de ella teniendo relaciones sexuales con su ex pareja (su padre), no podía dejar de pensar en tener relaciones sexuales con ella y violarla".

Acá está siendo juzgado el joven.

La mujer, que tiene otros tres hijos, recordó que le dijo al chico: "Soy tu mamá". De acuerdo con su relato, luego se alejó de él y se dirigió a la cocina, pero "él me miró como si no hubiera hecho nada malo", sostuvo.

Después de estar un tiempo secando ollas en la cocina, el hijo se volvió a acercar. "Él vino detrás de mí y puso sus manos debajo de mis axilas y fue entonces cuando comenzó a tocar mi seno derecho y me empujó contra el escurridor, y me frotó de arriba abajo, sus genitales en contacto con mi cuerpo", detalló la mujer.

"Le dije que se detuviera e intenté empujarlo hacia atrás, pero era tan fuerte que podía escucharlo respirar en mi oído derecho", agregó sobre el abuso. No obstante, luego "se detuvo, no dijo nada, simplemente se alejó y entró en la sala de estar. No sé cuánto duró el incidente, se sintió como una eternidad".

La mujer, perturbada por el hecho, aseguró que en ese momento se encerró en su cuarto y empujó varios cajones para trabar la puerta, mientras llamaba a la Policía y al padre del menor.

Cuando se presentó ante la Justicia, en primera instancia, la víctima dijo que el chico tocó sus dos senos, pero en la segunda declaración, sostuvo que él tocó uno de ellos. La denunciante aseguró durante su primera declaración que la situación era un "desastre" y que se la pasaba "llorando histéricamente". Finalmente, en la Corte, cuando recordó el episodio, la mujer volvió a afirmar que le había tocado ambos, pero que solo había apretado uno.

El joven posee antecedentes que lo complican, ya que había sido acusado de participar en actividades sexuales frente a un nene. Su hermana, que tenía 10 años en el momento del incidente, ocurrido el 30 de diciembre de 2017, apareció en la Corte a través de un video conferencia y manifestó que su hermano había expuesto sus genitales frente a ella, diciéndole: "Oh, oh, mira, mira".