Una mujer murió luego de que su hijo la dejara adentro del auto por más de ocho horas, mientras él se iba a trabajar en un local de Reno, en Nevada, Estados Unidos. Según informó el medio Newsweek, la mujer tenía 81 años.

El hijo de la señora, identificado como Edward Sibleyle dijo a las autoridades que el que visitó a su anciana madre durante la hora del almuerzo, le dio un burrito para que comiera y ella le dijo que estaba "bien".

Según un informe policial que difundió el medio KRNV-TV , Sibley y su madre de 81 años estaban sin hogar, vivían en moteles y en su auto en diferentes estacionamientos en Reno desde el 2020.

Sibley supuestamente dejó las llaves del auto para poder encender el aire acondicionado. La mujer aparentemente no encendió el auto y murió deshidratada, por el golpe de calor, a pesar de que sólo tenía puesto una camiseta y un pañal.

.

"No tenía teléfono celular, no podía caminar, no podía conducir y no podía buscar la sombra del calor y el sol", dijeron desde la Policía. Según trascendíó, d os empleados del trabajo de Sibley notaron a la mujer en el estacionamiento y llamaron a una ambulancia. A pesar de eso, falleció a las pocas horas.

A pesar de las delcaraciones que dio el joven, lo cierto es que el auto estaba estacionado bajo el sol y había unos 35 grados de temperatura.

.