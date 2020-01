Una joven compartió en las redes sociales el indignante momento en que un hombre, que estaba sentado a su lado, exhibió su pene durante un viaje en transporte público. El video, que fue filmado en Perú este lunes, se volvió viral y generó rechazo en Internet.

En las imágenes, que ocurren en el colectivo, se puede escuchar que la chica le dice al hombre: “¿Puede acomodarse su pantalón?, ¡Es un enfermo!”. Frente a lo que el degenerado le responde: “No me di cuenta”.

.

Ahora las autoridades locales están buscando al exhibicionista, el cual fue identificado como un señor de aproximadamente 65 años.

La policía busca al hombre.

El descargo de la joven

A través de Twitter, la usuaria además de compartir la grabación publicó un descargo contra esta clase de situaciones. “Se han masturbado en frente mío en el micro hoy de regreso a casa. No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo. ES HORRIBLE QUE PASE SITUACIONES COMO ESTAS A PLENA LUZ DEL DÍA“, escribió.

Y concluyó: “Tengo mucho miedo no quiero que me sigan pasando estas cosas a mi ni a nadie. No conozco a ese hombre horrible y asqueroso enfermo. Denuncien para que pague y YA NO LO VUELVA A HACER JAMÁS”.