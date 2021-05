Las criptomonedas son cada vez más así como también las personas que eligen apostar a ellas, en su mayoría las generaciones más jóvenes. El bitcoin, la más conocida y original, viene hace días haciendo temblar a sus inversores debido a una serie de tweets del jefe de Tesla, Elon Musk, que la puso en jaque. Ahora, las noticias de China la hicieron retroceder por completo: bajó hasta los 32,241 dólares.

La criptomoneda cayó el miércoles a un mínimo de tres meses y medio, a causa de una ola de venta de monedas digitales que se intensificó tras las prohibiciones que China impuso a las instituciones financieras. Esto deja al Bitcoin con una caída del 40% en relación a su récord de 64,895 dólares alcanzado el 14 de abril.

Su primer descenso mensual fue en noviembre de 2018. Esta caída actual golpeó a otros activos, como el Ether , la moneda vinculada a la red ethereum, que perdió hasta un 28% el miércoles a 2,426 dólares.

Todo comenzó con las declaraciones de Musk, en torno a que Tesla, empresa estadounidense fabricante de automóviles, ya no aceptará el bitcoin como pago. Los tweets dieron pie a que la gente se cuestione si el empresario jefe había abandonado su aprobación y tendencia a la criptomoneda.

El anuncio de China no tardó en llegar, y el martes certificó la prohibición a las instituciones financieras y las empresas de pago de brindar servicios relacionados con transacciones de criptomonedas. Esto exacerbó las ventas.

“Los mercados de criptomonedas están procesando actualmente una cascada de noticias que alimentan el argumento bajista para el desarrollo de los precios”, dijo Ulrik Lykke, director ejecutivo del fondo de cobertura de criptomonedas ARK36. “Noticias como esta pueden generar mucha tracción y agitar fácilmente el ánimo del mercado, pero a menudo resultan de poca importancia a largo plazo”, agregó.

¿Porqué China prohibe el Bitcoin?

El gobierno chino advirtió sobre los riesgos del comercio de criptomonedas por no estar respaldadas por el valor real y sus precios son manipulados fácilmente. Además, los contratos comerciales no están protegidas por la ley china. Por lo tanto, en principio, prohíbe los intercambios de criptomonedas y las ofertas iniciales de divisas virtuales, pero no impide que las personas las posean.