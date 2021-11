Una menor de edad quiso subirse a un colectivo en Yorkshire, Reino Unido, pero el colectivero le negó la entrada al transporte público por estrictas "razones de salud y seguridad", lo que generó cierto revuelo en esa comunidad inglesa.

Se trata de una nena de 16 años que le suplicó desesperadamente al conductor del colectivo que la dejara viajar en el servicio desde la estación de autobuses de Beverley a Dunswell, East Yorkshire, hacia su casa, luego de haber ido a visitar a unos amigos por la noche.

El chofer le tocó la bocina a la niña para que se corriera del frente del colectivo. Sin embargo, ella decidió perseverar en su petición para que la deje subir. Tras un buen rato de discusión, un policía que se encontraba atendiendo un siniestro vial cercano, se aproximó a la chica y le ofreció llevarla hasta su casa.

La chica decidió grabar toda la situación y escrachar al conductor del micro que no la dejaba subirse al transporte de pasajeros.

"¿Podés dejarme subir al autobús? Necesito llegar a mi casa. Solo abrí la puerta", le pidió encarecidamente la niña. Mientras tanto, el chofer hizo sonar la bocina unas cuantas veces más, pero la niña permaneció inmóvil frente al autobús.

Cuando la adolescente se acercó a la puerta del conductor, ella comenzó a llorar y le dijo al chofer si podía abrir la puerta y le preguntó por qué no quería dejarla entrar. Luego, se acercó el policía y le preguntó a la chica qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, ella le respondió con la voz quebrada por el llanto: " No me deja subir al autobús".

Cuando el uniformado le preguntó la razón por la cual no el conductor no la dejaba subir al micro, ella le respondió: "Me lo perdí por un segundo, así que corrí y él ahora no me deja pasar". Tras haberle contado lo que sucedía, el oficial de policía se acercó a la ventana lateral para interrogar al conductor del autobús, quien explicó: "No se me permite abrir las puertas, no se me permite. Debido a que es salud y seguridad, no puedo. Ella es una adulta en lo que a mí respecta y llego tarde".

En ese sentido, la niña le dijo al oficial de policía que tiene solo 15 años y le recriminó al chofer que no había ningún otro auto alrededor, por lo que podía haberla dejado subirse al colectivo. " Así como su trabajo es seguir instrucciones, el mío también. Lo siento. Perdón", le respondió el colectivero a la adolescente y al policía.

El papá de la adolescente criticó al colectivero

El padre de la niña, Gary Hockney, le dijo al medio británico Daily Mail que su hija "estaba muy molesta". "En sus palabras, lo cual no está mal por las imágenes, el autobús todavía estaba en el estacionamiento y, cuando se acercó, comenzó a alejarse", comentó el padre, quien le dio la razón a la niña y se quejó por el accionar del conductor.

Además, el padre de la chica dijo que lo que ella hizo fue "algo positivo" y que la estricta política de la empresa de colectivos es " una estupidez" y criticó al chofer al afirmar que " habría dejado entrar a su propia hija en esa situación o si hubiera visto a alguien que está siendo perseguido".

El momento en que el colectivero no deja subir a la adolescente