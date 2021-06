Comenzaron las consecuencias legales por el derrumbe del complejo Champlain Towers South. El propietario de un condominio que se encontraba dentro del edificio de Surfside (Florida) presentó una demanda colectiva contra dicho establecimiento menos de 24 horas después de la tragedia que dejó 4 fallecidos y 159 desaparecidos.

Según la cadena local NBC Miami, se trata de Manuel Drezner. Este hombre alegó que la Asociación de Condominios Champlain Towers South “ignoró los derechos del Demandante y los miembros de la Clase al hacer lo siguiente de manera intencional, voluntaria, imprudente o negligente: no tomar las medidas adecuadas y razonables para garantizar la seguridad y protección de sus residentes y su propiedad, no revelar a sus residentes y visitantes que no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para proteger a los ocupantes de Champlain Towers South, no tomar las medidas disponibles para evitar el colapso catastrófico del edificio y no monitorear el edificio y las actividades que llevaron a al derrumbe del edificio, entre otras cosas”.

Según los documentos judiciales, el objetivo de la demanda no es otro que “compensar a las víctimas de esta insondable pérdida”. Brad Sohn, abogado de Drezner comentó que “esto es devastador y ya he aprendido información adicional que es sorprendente". El proceso legal es por daños y busca obtener más de cinco millones de dólares para las víctimas.

Además, el letrado agregó que actualmente se encuentra representando a varios de los propietarios de condominios en el complejo y que espera poder representar también a los inquilinos. Sumó también que esperaba que pronto aparecieran demandas por las lesiones ocasionadas.

En las últimas horas, el New York Times confirmó que el edificio que sufrió un derrumbe parcial se encontraba en recertificación, proceso que documenta el mantenimiento, para la cual se había contratado a un ingeniero. Se trata de Frank Morabito, que luego de estudiar el edificio por 6 meses dictaminó en 2018 que presentaba “daños estructurales importantes”.

Durante el pasado jueves, todavía con la noticia fresca, Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami Dade, donde ocurrió el derrumbe, declaró que fue una "cuestión de ingeniería estructural" y que para nada se trató de un caso de juego sucio.

.

En respuesta a la tragedia, el gobernador del estado de Florida, el republicano Ron De Santis, firmó una orden de emergencia para el condado. El funcionario visitó los escombros el pasado jueves y concluyó que "el edificio ha sido destruido y el resto de la estructura se ha vuelto inhabitable".

“Los socorristas pudieron salvar a mucha gente. Van a pasar por más y, ya sabes, es una situación muy, muy trágica, así que esperamos lo mejor en términos de recuperaciones adicionales, aunque nos estamos preparando para algunas malas noticias solo por la destrucción que estamos viendo y sufriendo”, expresó De Santis.