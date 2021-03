Una mujer oriunda de la localidad inglesa de Doncaster sufrió un grave accidente cuando se estaba preparando para irse del Best Western Pastures Hotel.

El hecho ocurrió el último 16 de marzo pero se hizo viral en las últimas horas debido a la denuncia de Briony Anne, quien se mostró indignada por la falta de empatía de los encargados del lugar.

La joven de 25 años , quien tenía un pase designado de coronavirus para estar en ese sitio por cuestiones laborales, afirma que sus quemaduras de segundo grado son tan graves, que le quedarán cicatrices de por vida.

Según relató, se encontraba secándose tras darse unaducha y se inclinó para secarse los pies y en ese instante, hizo contacto con el radiador por apenas un segundo e instantáneamente la quemó.

.

“Me incliné y presioné mi espalda contra el radiador por accidente y fue una fracción de segundo si eso y me dolió de inmediato, mi piel se pegó a él", afirmó.

"Tenía prisa y no lo mencioné cuando salí, pero cuando llegué a casa lo miré y había comenzado a llorar, así que volví al hotel y me dijeron que no había un gerente disponible durante unos días", añadió.

Así le quedó marcada de por vida Briony Anne.

Brionny afirmó que quería hacer público su caso ya que esas habitaciones no estaban aptas para ningún niño y que eran demasiado peligrosas. "Tranquilamente se podría haber un huevo frito o cocinar un bife ahí", resaltó.

Uno de los últimos posteos de Briony en Twitter.

Además, contó que no puede bañarse desde ese entonces y que pronto irá nuevamente al médico ya que le es imposible tener una vida normal porque que su piel "está en agonía".

.

La respuesta del Best Western Pastures Hotel

Briony Anne se comunicó en varias ocasiones con el hotel e inclusive le mandó una foto de sus graves heridas, pero no obtuvo ninguna palabra de los responsables del lugar, aunque sí desde el sector de mantenimiento, que le dijo que el "toallero", como lo llaman allá, estaba en la temperatura exacta y cumpliendo con cada una de las especificaciones que le dijo el fabricante.