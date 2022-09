Hay decisiones en la vida que parecen menores, pero que nos pueden marcar para siempre. Eso lo aprendió con toda seguridad un rugbier oriundo del Reino Unido, quien abandonó a su novia de la infancia poco antes de que ella ganara una abultada suma de dinero en la lotería y se volvió viral.

Daniel White, de 27 años, se convirtió en el centro de las burlas de su grupo de amigos por un particular motivo: tras una bella relación desde adolescente, decidió ponerle punto final a su noviazgo con la joven Courtney Davis. La ruptura fue en términos normales, y cada cual siguió con su vida normalmente.

Luego de transcurridos pocos meses, White tomó conocimiento de que la familia de la chica ganó nada más ni nada menos que 70 millones de dólares en la lotería, dinero que repartieron equitativamente entre sus miembros, que incluyó una suma de 14 millones de dólares para el novio de su ex cuñada.

Según informa el medio Daily Star, ambos habían asistido juntos al Monmouth Comprehensive School, en Gales, Reino Unido y habían comenzado una relación que se extendió durante algunos años, cuando White se dio cuenta que no daba para más y tomó la decisión de romper con ella: “Fue un romance escolar y adolescente que simplemente se desvaneció. Diferentes intereses, otros amigos”, explicó.

Como contó el medio británico, fue allá por el 2016 que Stephanie, la hermana de Courtney, compró un boleto de lotería realizando un pacto intrafamiliar: juntos, acordaron que si lo ganaban lo repartirían entre cada integrante. En ese momento, Daniel formaba parte.

Daniel White es un rugbier de 27 años (Foto: Wales News Service)

El joven se convirtió en el “hazmerreir” de su grupo de amigos

Daniel White decidió hablar con los medios locales y contar su reacción ante lo sucedido. En tal sentido, confió lo que sintió cuando se enteró de la inesperada noticia: “Simplemente me agarré la cabeza. Me puse feliz por ellos, pero obviamente siento que me podría haber tocado a mí”, dijo reflexivo.

La familia de la joven acordó repartirse el dinero entre todos (Foto: Wales News Service)

Enterados del golpe de suerte de la joven, los amigos de Daniel no paran de burlarse de su desgracia: “¿Cuánto has llorado desde que te enteraste, compañero?”, le preguntan constantemente para hacerlo sentir aún más desconsolado.

El joven también contó que en ese momento sus amigos no paraban de enviarle mensajes: “Lo primero que supe del premio fue que mi teléfono se volvió loco. Todos mis compañeros me atacaban”. Y recordó: “Mis amigos bromistas me enviaban mensajes y enlaces preguntándome si estaba destrozado”.