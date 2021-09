Es sabido que los ranikngs agradan mucho a la gente y es por esto que la revista británica Time Out, decidió realizar uno con las mejores 37 ciudades del mundo para vivir y visitar. Por supuesto que la primera pregunta que surge es ¿cómo quedó Buenos Aires?.

El modus operandi fue simple, se encuestó a 27.000 lectores de todo el mundo para elaborar este estudio, bautizado como “Time Out Index” y que reúne a quienes mejor se adaptaron a la pandemia y que ofrecen mejores expectativas a futuro.

A pesar de todos los daños que el coronavirus y sus posteriores cuarentenas ocasionarno, según la revista, algunas ciudades se destacaron. "Nuestras ciudades se adaptaron. Las comunidades se unieron como nunca antes. Luchamos para ayudar a que nuestros negocios sobrevivieran. Y, de alguna manera, incluso encontramos formas de divertirnos", señaló Time Out.

Algunas conclusiones y curiosidades previas, por ejemplo, el país más representado fue Estados Unidos, con seis lugares. Además, el continente más “popular” fue Europa, con 15 ciudades destacadas y América Latina cuenta con 0 espacios entre las diez primeras, pero con 3 en la tabla general. Ahora, llegó el tiempo de pasar al Top 10:

1- San Francisco

“The Golden City” encabeza este ranking y en cuanto a la pandemia, si bien tuvo “una de las respuestas al covid más estrictas en EE.UU.", eso "no afectó el espíritu comunitario". Además, resaltaron que “permite cenar al aire libre durante todo el año” y allí “los vecinos se unieron para cuidarse unos a otros a través de redes de ayuda mutua de gran alcance, y un genio incluso tuvo la idea de colgar cultivo de masa madre de los árboles para ayudar a todos los horneadores de pan", destacaron.

En San Francisco se destacó que se pueda cenar al aire libre todo el año.

2-Amsterdam

La capital de los Países Bajos uso el tiempo de la pandemia “sabiamente”, en cuanto a la vida social y cultural, ya que aprovechó para "acabar con las cafeterías para fumadores, burdeles y el libertinaje de borrachos que tanto arruinaban su centro histórico".

"Durante los encierros del año pasado, la ciudad tuvo como objetivo cimentar su estatus como una metrópolis moderna y consciente del medio ambiente. Aparentemente, la estrategia ha funcionado", expresó la revista.

Amsterdan es la capital de los Países Bajos.

3-Manchester

Cerrando el podio aparece esta ciudad del noreste inglés, debido a que "este es, después de todo, el hogar de Factory Records, la serie The Fall y el grupo de rock The Smiths, y en 2021 empresas como el Manchester International Festival (MIF) y el Grayson's Art Club han seguido mostrando que esta ciudad es realmente impactante cuando se trata de grandes y llamativos eventos culturales", dejó en claro Time Out.

La llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United aumentará mucho el turismo a esta ciudad.

"Esta ciudad tiene fama de saber cómo pasar un buen rato, y no nos sorprendió que fuera votada como la mejor en 'vida nocturna', 'creatividad', 'espíritu comunitario', 'amabilidad' y 'poder conocer a tus vecinos '", añadieron.

4-Copenhague

La capital danesa fue elegida como la “más sostenible” de todas y la segunda “más verde”. Por su parte, el 66% de los encuestados expresó que aquí uno se puede “relajar”.

La capital danase fue adjetivada como "relajante".

5-Nueva York

La Gran Manzana fue elogiada por sus iniciativas de Open Restaurantes y Key to NYC. "Gracias en gran parte a esa icónica actitud de 'yo puedo', Nueva York encontró soluciones creativas para las cambiantes precauciones de salud, y ahora las calles están a tope una vez más", indicó la publicación.

Por si fuera poco, fue descrita como la ciudad mas “emocionante” del mundo y se llevó la medalla de plata en la categoría de "descubrir cosas nuevas".

Nueva York ocupó los primeros puestos en "descubrir cosas nuevas".

6- Montreal

Aunque aquí se habla inglés y francés, los residentes mostraron un enorme "espíritu comunitario", resaltaron.

"Nuestra ciudad puede estar en un estado perpetuo de construcción, con protestas aparentemente interminables, inviernos gélidos y veranos hirvientes también, pero al menos nos tenemos el uno al otro",redactó JP Karwacki, de Time Out Montreal.

Allí se hablan dos idiomas: el francés y el inglés.

7- Praga

Volvemos a Europa con la Ciudad Dorada por su “belleza deslumbrante"

"La reapertura gradual de Praga ha presentado oportunidades increíbles para placeres simples impensables en la Praga prepandémica: tener el Puente de Carlos casi para usted, el gorjeo audible de los pájaros en la Plaza de la Ciudad Vieja, un café contemplativo por la mañana en una calle desierta", destacaron.

Los lectores destacaron la "belleza deslumbrante" de la capital checa.

8- Tel Aviv

Lo más destacado fue la rapidez del plan de vacunación y como utilizaron la tecnología para rápidamente presionar el botón “Restablecer”.

"Después de los cierres, Israel lideró la carrera de vacunación y, en poco tiempo, los lugareños regresaron a beber capuchinos en cafés y hacer yoga en la playa", manifestó el estudio y añadió que para el 81% de los encuestados, resulta muy “divertida”.

Tel Aviv es "divertida" para más del 80% de los encuestados.

9- Oporto

"Si bien la mayoría de los bares estaban cerrados, Oporto era un oasis cultural de conciertos, espectáculos de drag, proyecciones, exposiciones, noches de poesía y comedia stand-up, con una pizza decente y cerveza artesanal", aseguró Time Out.

Por su parte, saliócomo la segunda mejor para encontrar nuevos amigos y el 62% de los lugareños dijo que vivir allí resulta "fácil".

Según el estudio, vivir allí resulta "fácil".

10- Tokio

Cerramos el top con la única asiática entre las 10 primeras y se ganó su lugar porque "un abrumador 82% de los encuestados dijo que Tokio era excelente para 'descubrir cosas nuevas'".

Tampoco pudieron dejar pasar el transporte público de la ciudad, ya que es “super eficiente” y “garantiza que todos puedan disfrutar fácilmente de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer".

Fue descrita como un gran lugar para descubrir cosas nuevas.

¿Cómo quedó Buenos Aires?

Apareció en el puesto 35 y es una de las tres representantes de América Latina, junto con Ciudad de México (19) y Sao Pablo (31).

Mirá el ranking completo

1. San Francisco

2. Ámsterdam

3. Manchester

4. Copenhague

5. Nueva York

6. Montreal

7. Praga

8. Tel Aviv

9. Oporto

10. Tokio

11. Los Ángeles

12. Chicago

13. Londres

14. Barcelona

15. Melbourne

16. Sídney

17. Shanghái

18. Madrid

19. Ciudad de México

20. Hong Kong

21. Lisboa

22. Boston

23. Milán

24. Singapur

25. Miami

26. Dubái

27. Pekín

28. París

29. Budapest

30. Abu Dabi

31. São Paulo

32. Johannesburgo

33. Roma

34. Moscú

35. Buenos Aires

36. Estambul

37. Bangkok