Una mujer denunció que recibió golpes en la cabeza y en el rostro de parte del personal de seguridad de un bar en Tennessee, Estados Unidos, por no tener colocada la mascarilla contra el COVID-19 en el interior del local.

La denunciante, llamada Bliss Causby, dijo que recibió golpes y patadas de parte de la vigiladora privada del local, ubicado en la ciudad de Chattanogga.

"Estaba parada al lado de mi mesa, bebiendo una cerveza, y una mujer policía de seguridad me pidió que me fuera por no llevar mi máscara. La interrogué y se convirtió en muy agresiva y me empujó. Le dije que no me pusiera las manos, encima que me iría", contó la damnificada.

Sin embargo, la discusión enseguida se transformó en una pelea abierta que fue filmada por otros clientes y subida a Instagram.

Así fue la pelea

"Ella me tiró y me arrastró por la barra al piso como un animal. Lo que el video no muestra es que procedió a golpearme en la cara y la cabeza y patearme. Yo también le pateaba los tobillos, tratando de soltarme. Tenía miedo a que me tirara por las escaleras", contó Causby. Finalmente un amigo intervino y logró sacarla del lugar.

La mujer agredida intentó obtener las grabaciones de la cámara de seguridad del bar, que le fueron negadas. "Dicen que no me darán la cinta sin una orden judicial y que no saben el nombre de la compañia de seguridad. ¿Qué puedo hacer? Lo que sé es que la señora se llama Linda y es la dueña de la empresa de seguridad. Esta perra estaba fuera de control y quiero que ella rinda cuentas", protestó.