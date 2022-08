Cada familia tiene su historia y la misma no pueden elegirse. Por más que no los unan lazos biológicos, hay personas que se vuelven muy importantes en la vida de alguien por el solo hecho de haber estado cuando más lo necesitaban. En ese sentido, una joven contó que se hizo un tatuaje en honor a su padrastro para agradecerlo todo lo que hizo por ella. "Siempre vas a ser mi papá", fue una de las frases que se tatuó la muchacha.

La protagonista de este viral de TikTok, es Paula. La joven uruguaya compartió en su cuenta personal @paulaaa_2022, un clip en donde le muestra a su familia el modo que encontró para poder agradecerle a la pareja de su mamá por todo el amor que le brindó y sobre todo por lo importante que fue en su crianza.

Según la joven, el hombre se volvió en alguien fundamental en su vida desde que comenzó la relación con su madre y en muchas ocasiones se comportó como su papá, algo que su padre biológico no hizo.

En el vídeo, se la puede ver a Paula parade frente a su padrastro, quien está en un sillón y ella le pide que observe el nuevo tatuaje que se hizo. El hombre tras leer en voz alta la frase que le dedicaron, no pudo evitar romper en llanto y sólo atinó a abrazar a su hijastra por esta muestra de afecto.

“Y aunque no lleve tu apellido ni tenga tu misma sangre, siempre vas a ser mi papá”, es la frase que se tatuó la tiktoker para llevar en su piel para siempre y recordar al hombre que la ayudó en tantos momentos difíciles.

Además, en la descripción del video que compartió Paula, a través de sus redes sociales, escribió, para complementar el detalle dirigido hacia a su padrastro: “Te mereces esto y el mundo entero si pudiera dártelo. Te amo mucho”, expresó.

El clip es furor en la plataforma de vídeos china. Desde su publicación hace pocos días posee cerca de 2 millones de visualizaciones, más de 117 mil me gusta y unos 1300 comentarios de aseguraron que estaban emocionados por esta historia.

"SIEMPRE hay buenos padres aunque no sean de sangre! Esos HOMBRES merecen lo mejor", "Su reacción lo dice todo!! tu mami no se equivoco al escoger ese papá para ti", "Amé la emoción de ese hombre. Que lindo que tengas ese amor tan grande por el", "La verdad que comparto contigo. Yo me tatué el nombre de mi padre (padrastro) fue quien me crió. Hoy está en el cielo", fueron sólo algunos de los comentarios a este viral conmovedor de TikTok.