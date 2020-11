Un perro se reencontró con sus dueños en Texas, Estados Unidos, seis años después de haberse perdido. Luego de un largo tiempo de búsqueda, lograron hallarlo gracias a un microchip que usaba el animal.

Según relató su dueña, hace seis años le sacó su collar y planeaba luego ponerle uno nuevo. “Estaba lloviendo. Así que le compré un collar nuevo, no se lo puse porque no quería que se ensuciara, y cuando los otros dos perros entraron, no estaba con ellos, y no lo hemos visto desde entonces”, contó.

.

De inmediato, comenzaron a buscar por todo el barrio al perro y al notar que no aparecía, publicaron su foto en las redes sociales y ofrecieron una recompensa. “Se convirtió en un año, se convirtió en dos años, pero siempre tuvimos su foto en el teléfono”, agregó Debora.

Luego de seis años, cuando ya casi perdían las esperanzas de volverlo a ver, recibieron una llamada inesperada: los dueños de un refugio habían encontrado un microchip que llevaba el animal.

.

El hallazgo se dio a varios kilómetros de distancia, en Florida, donde el personal de la Sociedad Humanitaria del Condado de Broward se comunicó con ellos. De inmediato, la familia del animal viajó 20 horas para reunirse con King.

“Se ve muy triste, muy flaco para mí, pero estamos muy felices de tenerlo de regreso en nuestra familia, donde pertenece”, dijo Debi. Por su parte, la organización aprovechó a difundir la historia y a pedirle a la gente que le ponga microchips a sus perros.

.

La familila se encontró con el perrito.