Más que un pedido fue un ruego: mantener el secreto. Así lo hizo una pasajera de un avión a través de su celular, sabiendo que divulgar su situación le iba a traer problemas.

La solicitud fue cumplida... sólo a medias. Es que el ocupante de su asiento vecino vio la nota, le tomó una fotografía y la mandó a través de las redes sociales.

La imagen circuló por Reddit y allí se ve la foto del celular de una mujer escribiendo un mensaje en el que admite que está contagiada de Covid-19.

"Tenemos covid… shhh", había tecleado en su iPhone la pasajera en el momento en que fue fotografiada. "Por eso volvemos a casa un día antes", continuaba el mensaje. El uso de la primera persona del plural indica que estaba volando con al menos otra persona que también había dado positivo al virus.

"¿Esto es legal?", se preguntaba el internauta que compartió la imagen, que ya acumula más de 15 mil "me gusta". De todas maneras, el usuario no agregó en su posteo ningún dato que permitiera identificar a la ¿infractora a los protocolos de viaje? ni al vuelo en que ello ocurrió.

"La prueba del delito": ¿quién estuvo peor de los dos?

Eso no fue óbice para que se desatara un intenso debate sobre si la pasajera e cuestión hizo bien o mal en abordar el avión conociendo que estaba contagiada. "Está poniendo a mucha gente en peligro intencionadamente", señala un internauta. Mientras que otros aseguran que situaciones como esta no son infrecuentes. "Ocurre todo el tiempo. La gente no quiere perder su vuelo, ni retrasar sus viajes a casa o irse de vacaciones, etc.", escribió otro usuario.

Incluso no faltó quien reprochó la conducta no de la persona contagiada sino de quien la "mandó al frente" en las redes. "No sólo estás espiando el celular de un desconocido, sino que le estás haciendo fotos", reza otro comentario.