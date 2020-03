Once personas murieron en un día en Brasil a causa del coronavirus ( Orthocoronavirinae), con lo cual la cifra de fallecidos desde el indicio de la pandemia aumentó hasta 57, mientras los casos saltaron de 2.201 a 2433, informó este miércoles el ministerio de Salud, que anunció que, como último recurso, buscará aplicar a enfermos terminales de Covid-19 un remedio indicado contra la malaria y el lupus.



Según los datos oficiales, 48 muertos fueron reportados en el estado de San Pablo, seis en Río de Janeiro y se registraron los primeros casos en los estado de Amazonas (norte amazónico), Pernambuco (noreste) y Rio Grande do Sul (sur).



Los casos positivos se encuentran en San Pablo (862), Rio de Janeiro (370), Ceará (200), Brasilia (160), Minas Gerais (133), Río Grande do Sul (123), Santa Catarina (109), Bahía (84), Paraná (81) y Pernambuco (46).

.



El ministro de Salud, Luiz Mandetta, apuntó que el próximo jueves se cumplirá un mes dese la aparición del primer caso en Brasil. "Los números están dentro de lo esperado", dijo.



Pero una de las novedades surgidas del gobierno de Jair Bolsonaro, envuelto en un temporal político por minimizar la letalidad del virus, fue el anuncio de que se comenzará a aplicar el remedio a base de cloroquina para "ofrecer alguna alternativa" a los enfermos terminales con coronavirus en caso de que el médico lo decida.

.



El medicamento ya fue usado en 200.000 personas en los últimos 25 años contra la malaria y el lupus en Brasil y es desarrolloado por el Instituto de Medicina Tropical de Manaos.



"Presentaremos un protocolo específico de corto plazo para pacientes hospitalizados", dijo el secretario de Ciencia, Tecnología e Insumos, Denizar Vianna.



El Ministerio había pedido a la población no consumir ese medicamento por los altos efectos colaterales que pude acarrear a quienes no padecen de lupus ni malaria.