El novio aprovechó la oportunidad y se voló... una australiana que vivía en Canadá pasó cuatro semanas en coma tras sufrir un accidente, y cuando despertó se enteró por un mensaje que su novio la había dejado después de cuatro años de relación y se había ido con la amante.

La caída por un hueco en la pared de un estacionamiento le provocó graves lesiones a Brie Duval, quien sufrió varias fracturas y heridas cerebrales, por lo que estuvo un mes en coma, con pronóstico reservado. En un principio, los médicos le dijeron a su madre, que no pudo viajar desde Australia ya que aún regían las restricciones más estrictas producto de la pandemia, que solamente había diez por ciento de posibilidades de que se recuperara.

Tal vez al conocer ese cuadro, su novio aprovechó para iniciar una nueva vida con su amante, sin preocuparse demasiado por lo que ocurriría con ella.

No obstante, con el paso de los días la mujer logró reponerse. Una de las primeras sorpresas que se llevó fue el desinterés de su novio en su estado, por lo que comenzó a sospechar que algo raro había pasado. Fue entonces que los médicos le devolvieron el teléfono celular y lo primero que quiso hacer fue enviarle un mensaje para que supiera que estaba en plena recuperación.

Pero la verdad fue demasiado dura: en su teléfono había un mensaje escrito por una mujer que no conocía. "Decía que ella estaba con mi pareja, que se habían mudado juntos, que ahora vivía con ella y su hijo y que por favor no lo contacte más", comentó. Además, el hombre también la bloqueó en las redes sociales.

Se quedó sola

Como si fuera poco, en medio de esta situación, la joven australiana no pudo ser acompañada por su familia, ya que todos estaban en Australia. "Mi mamá y mi papá fueron al gobierno y pidieron un permiso especial para despedirse de mí porque las cosas pintaban muy mal en ese momento. Se negaron, no les dieron una oportunidad y no les dieron una razón", se quejó.

Tras el accidente, Brie debió permanecer en el hospital durante cinco meses y una vez que recibió el alta decidió volver a Australia para estar junto a sus familiares más cercanos.

"Luché mucho, tuve una experiencia cercana a la muerte. Estaba confundida, tenía miedo y literalmente lloraba todos los días. Definitivamente fue algo que nunca quiero volver a vivir y no quiero separarme de mi familia otra vez", expresó.

Ahora Brie abrió una cuenta de TikTok para compartir su experiencia de vivir con una lesión cerebral traumática y tener que volver a aprender tareas simples como caminar.