Si uno se imagina relajado, una de las posibles imágenes que se pueden venir a la cabeza es de usted acostado en una hamaca paraguaya, rodeado de mucho verde y un silencio espectacular. Bueno, en efecto, fue lo que fueron a buscar los hermanos Simons en Australia, donde se hicieron virales por descansar a más de 20 metros de altura.

Resulta que Ariana (19) y Sam (23) comparten la misma sangre temeraria, por lo que decidieron vacacionar en Nueva Gales del Sur ( Australia), con la intención de arriesgar un poco su integridad física.

¿Cuál fue su idea? Simplemente ir a un acantilado al atardecer e ingeniársela para colgar una hamaca en medio de un precipicio. “He estado soñando con hacer esto durante años, solo necesitaba encontrar el acantilado con la forma correcta. Entonces, después de encontrar el lugar perfecto para el acantilado, no podíamos perder la oportunidad”, aseguró Sam, el mayor de los dos.

“Arrastrarme fue definitivamente la parte más incompleta, sabiendo que si me resbalaba, me caería por un precipicio de 20 metros”, añadió.

Una vez que encontraron aquel lugar “mágico”, manos a la obra. Se las ingeniaron para colocar la hamaca entre dos rocas y una vez lista la instalación, durmieron en la altura toda la noche, a unos 10 metros.

“Si me hubiera caído, me habría ido por el precipicio. Pero una vez que te has subido la cremallera, no puedes caerte”, indicó el australiano, y agregó qu. “la puesta de sol fue irreal. Fue el mejor sueño de mi vida”.

No cabe duda de que será un recuerdo que ambos se llevarán por el resto de sus vidas y una anécdota que no va a faltar en ninguna mesa familiar. "¿A quién no le gusta un poco de adrenalina antes de irse a la cama?", cerró Sam.

Australia, el coronavirus y las celebrebridades

Por si la “pelea” de Novak Djokovic con el gobierno australiano no hubiese sido suficiente, ahora resulta que el primer ministro, Scott Morrison, le advirtió al cantante Kanye West que si no se vacuna no podrá presentarse en el país.

Scott Morrison, primer ministro de Australia, le dejó una advertencia al cantante Kanye West.

“Las reglas son que tienes que estar completamente vacunado, son las reglas. Se aplican a todos como la gente ha visto. No importa quién seas, son las reglas. Sigue las reglas [y] puedes venir, si no sigues las reglas no puedes”, manifestó el mandatario.

Recordemos que el estado de vacunación del artista fue puesto en duda por un funcionario local. "Francamente, no sé el estado de vacunación del Sr. West... aparentemente, el Sr. West afirma estar vacunado", disparó el ministro de Salud de Victoria, Martin Foley.