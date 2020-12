El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que Brasil está en el "final de la pandemia" de coronavirus y que su país es uno de los que "mejor éxito" tuvo en el mundo, pese a los casi 179.000 muertos y más de 6,7 millones de infectados.

"Estamos todavía viviendo el final de la pandemia. Nuestro Gobierno, comparado con otros países, fue el que mejor éxito tuvo o uno de los mejores, en salir de la pandemia", afirmó Bolsonaro durante un acto oficial en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, fronterizo con las provincias de Corrientes y Misiones.

La declaración precisamente ocurre en el estado de Río Grande do Sul, cuyo gobernador, Eduardo Leite, disminuyó las flexibilizaciones de la cuarentenas porque oficialmente consideró que existe una "segunda ola" de coronavirus.

.

En total, 22 de los 27 estados enfrentan un aumento en las muertes y hospitalizaciones por coronavirus en Brasil, segundo país en decesos detrás de Estados Unidos y el tercero en casos, luego de Estados Unidos y de India.

El mandatario abogó por evitar nuevos confinamientos y cuarentenas, a los que identificó con "el caos". "Hay que llevarle tranquilidad a la población y no caos, lo que pasó al inicio de la pandemia no nos lleva a nada. Lamentamos las muertes y vamos a ir superando los obstáculos", aseguró Bolsonaro, quien no dio detalles sobre el inicio de la vacunación contra el coronavirus reclamada por los gobernadores y entidades médicas.

Bolsonaro defendió nuevamente el remedio contra la malaria cloroquina como parte de un supuesto tratamiento -nunca comprobado por la Organización Mundial dela Salud (OMS)- para enfrentar el coronavirus.

.

"En la África subsahariana no se registraron gran cantidad de muertes por Covid-19 y todos esperaban lo contrario por sus deficiencias alimentarias. Pero no ocurrió eso eso porque ellos tratan la malaria", dijo al intentar un nexo entre ambas enfermedades.

Bolsonaro, quien en agosto estuvo enfermo con el nuevo coronavirus, había dicho que la pandemia era una "gripecita" y un "resfriadito".

En la noche del miércoles, en un video hablando en la puerta de la residencia presidencial en Brasilia, sostuvo que "el tiempo" le dará la razón cuando según él se determine "la ineficacia del uso del barbijo".