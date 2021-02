Cuba informó que comenzó a producir a gran escala una de las vacunas que está desarrollando completamente en el país contra el coronavirus.



"Ya se produce (la vacuna) Soberana02 a gran escala, en Biocen, institución científica del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba con 30 años de experiencia en producción de vacunas. Un paso más hacia la ansiada inmunización de los cubanos. Que la buena noticia no nos haga bajar la guardia", escribió el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.

Ya se produce #Soberana02 a gran escala, en @Biocen, institución científica de @BioCubaFarma con 30 años de experiencia en producción de vacunas. Un paso más hacia la ansiada inmunización de los cubanos. Que la buena noticia no nos haga bajar la guardia. #CubaViva #SomosCuba pic.twitter.com/LlgKGpXOuc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 21, 2021



El Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), con sede en el municipio de Bejucal, en Mayabeque, anunció el inicio de la fase de producción a gran escala en sus instalaciones de la vacuna en desarrollo Soberana 02, que debe comenzar la fase tres de su ensayo clínico en los primeros días de marzo.



En esta fase se probará la vacuna en desarrollo a unas 42.600 personas en toda Cuba, cuya población total es de poco más de 11 millones de habitantes, detalló por su parte el diario oficial Granma.

Pero además, la comunidad científica cubana confirmó que prevé una producción de 100 millones de dosis para este año. "Vamos a poder vacunar a toda la población antes de fin de año pero también tendremos capacidad de producción para ofrecerla otros países que la demanden”, indicó Rolando Pérez Rodríguez, doctor en Ciencias Biológicas y Director de Ciencia e Innovación de la empresa Bio CubaFarma, en diálogo con Página/12.

El sistema de producción de Soberana 02 es resultado de una alianza entre BioCen, el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y el Centro de Inmunología Molecular (CIM), y se trata del proyecto más avanzado de los cuatro que impulsa la isla caribeña para inocular a su población contra el coronavirus.

"Lo más importante es que es una plataforma segura. No ha demostrado efectos adversos hasta ahora. Es una vacuna subunitaria conjugada, basada en la proteína RBD, que es un dominio -subunidad- de la proteína S, por el término “espiga” (Spike), en inglés. La RBD, de unión al receptor, permite que el virus penetre en la célula humana", explicó Rpdríguez.

"La vacuna inhibe esta unión, generando anticuerpos neutralizantes. Elegimos este tipo de vacuna basada en proteínas recombinantes porque tenemos experiencia con la misma tecnología en investigaciones anteriores, frente a otros virus, y las capacidades no sólo para investigar, sino para llevar la producción a escala industrial", agregó.

Además, precisó que para el mes de junio ya van estar los resultados, para el registro y uso masivo de la vacuna, y a partir del segundo semestre vamos a poder inmunizar a toda población, y también aportar dosis a los países que lo requieran.

Al ser consultado por la posibilidad de que lleguen dosis a la Argentina, el especialista constestó: "No veo por qué no. Todavía es prematuro hablar de distribución, porque hay que ver cómo se registra la vacuna y qué países aceptan la autorización de la entidad local. En la región hay muchos interesados, pero aún no se ha llegado a acuerdos particulares".

Además, el país trabaja en otros tres desarrollos de vacunas. La Soberana 01, todavía en la primera etapa de pruebas en humanos. Y las otras dos están a cargo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología: la Mambisa, novedosa por su característica de administración nasal, y la Abdala, que comienza a fines de marzo la última etapa de ensayos a gran escala en humanos.

Coronavirus en Cuba

Cuba consiguió hasta ahora controlar relativamente bien la pandemia, en comparación con sus vecinos y el resto de la región, y hoy el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, informó que en las últimas 24 horas se reportaron 838 nuevos casos de coronavirus y cuatro muertos, cifras que elevaron el total desde el inicio de la pandemia a 45.361 y 300, respectivamente, según informó la agencia de noticias nacional Prensa Latina.



En una conferencia de prensa televisada, el experto detalló además que en los más de 20 laboratorios de biología molecular de la isla ya analizaron un total de 2.281.712 pruebas desde el inicio de la pandemia en territorio nacional, el 11 marzo pasado.