Cris Galêra es una modelo, de 33 años, y una famosa influencer en Instagram. La joven comparte en sus redes sociales su trabajo ante más de 169 mil seguidores. En las últimas horas su casamiento fue noticia, pero lo que llamó la atención fue su decisión de casarse consigo misma. Esta acción que llevó adelante fue para fomentar el "amor propio".

El amor propio lleva años trabajarse. Consiste en la consideración y la estima que cada persona tiene sobre sí misma, en su valoración y autoestima. Es por ello que Galêra decidió casarse consigo misma para fomentarlo, esto se conoce como sologamia.

.

¿Qué es la sologamia?

La influencer brasileña se casó en una iglesia católica en São Paulo. En diálogo con The Post, la joven aseguró que no se avergonzó en ningún momento porque lo hizo "con determinación".

"Hice mi propio maquillaje y peinado. Todos estaban mirando porque no tenía prometido", explicó. La influencer lució un vestido blanco, un collar de perlas y una ramo de flores, pero lo más importante es que estaba feliz con su decisión.

"¡Me desperté eh! ¡Sí, gente, es verdad! Me subí a la ola de sologamia y decidí casarme. ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima! ¿Alguna vez te has preguntado si esta moda se pone de moda?", expresó en un posteo para su cuenta de Instagram.

.

La sologamia es el matrimonio de una persona consigo misma, con su espíritu y no se necesita de una pareja para encontrar la felicidad. Las ceremonias son iguales, sólo que en vez de dos prometidos hay uno.

"Estoy recibiendo miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo. Es una pena, porque no me voy a divorciar pronto", informó Cris en su cuenta de Instagram.

Según contó la propia modelo en diálogo con medios internacionales, a la "mayoría de la gente le encantó" su casamiento y lo vio "interesante". Además contó que ya fue cortejada por "miles" de candidatos, pero los rechazó para quedarse con ella misma.

Cris en uno de sus viajes por Paris. (Gentileza: Instagram).

También contó que otra de las razones por las cuales tomó esta decisión fueron los "problemas de relaciones anteriores" y aseguró que "los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Quieren varias al mismo tiempo".

A la modelo le gusta ser "prioridad" y afirmó que ella misma lo es para si. Cris comenzó su carrera en São Paulo y sobre las críticas que recibió dijo que no las "alcanzan" ya que cuando "estás feliz, nada te sacude o afecta".

"No me decepcionaré, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo", puntualizó. En cuanto su "luna de miel" se irá de viaje a París y Londres en noviembre.