El padre del primer ministro británico, Boris Johnson fue fotografiado mientras recorría las góndolas de un comercio en Londres sin llevar puesto un barbijo, incumpliendo unas de las reglas que se impuso para frenar el rebrote de la pandemia que azota nuevamente al Reino Unido.



Cubrirse el rostro es obligatorio en tiendas y transporte público desde la semana pasada y las multas ascienden a 200 libras (250 dólares). Stanley Johnson, un ex eurodiputado conservador, se disculpó, alegando que puede que no esté "100% al día" con las reglas actuales después de regresar del extranjero.



El padre del primer ministro fue fotografiado en un quiosco en el oeste de Londres sin una máscara el martes pasado, y la imagen apareció por primera vez en el diario Daily Mirror. Un día antes, Boris Johnson había pedido a los británicos en conferencia de prensa que "siguieran las reglas" y advirtió que se impondrían multas a quienes no lo hicieran.

"Lamento mucho el desliz e insto a todos a hacer todo lo posible para asegurarse de que siguen las reglas sobre los tapabocas y el distanciamiento social", dijo en declaraciones al Mirror, que consignó la cadena BBC,



"El hecho de que este sea mi primer día de regreso en el Reino Unido después de tres semanas en el extranjero, estoy seguro, no es una excusa para no conocer las reglas", agregó



Johnson también había sido criticado en julio por viajar a Grecia durante el confinamiento del coronavirus. El padre del primer ministro no es la primera persona del ámbito político que incumple las reglas que volvieron a imponerse luego de un rebrote generalizado en el todo el Reino Unido de la pandemia.

El ex líder laborista Jeremy Corbyn de 71 años, también se disculpó por romper las normas, tras ser fotografiado en una cena que parecía tener nueve invitados, cuando sólo se permiten reuniones de hasta seis personas máximo.



No se sabe si tanto el padre del primer ministro, como Corbyn y sus amigos fueron sancionados. Mientras tanto, l as restricciones continúan extendiéndose en toda Inglaterra por el aumento de casos de coronavirus que se duplicó en la última semana y supera los 7.000 diarios.



Las restricciones incluyen entre otras medidas, la prohibición de reuniones entre personas de distintos hogares en cualquier entorno interior, como pubs y restaurantes.