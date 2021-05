Los Simpsons se caracterizan por haber realizado varias parodias y homenajes a las películas más populares y mejor aclamadas por la crítica. Algunos guiños o referencias son evidentes, otros no tanto, pero nunca fallan en su intención de provocar risas.

Esta vez, con motivos del Día de Star Wars, que se celebra el 4 de mayo de cada año, la señal Disney+ decidió homenajear a la famosa saga de ciencia ficción creada por George Lucas con el estreno de un corto simpsoniano titulado “El despertar de la siesta”.

El crossover tiene como protagonista a Maggie Simpson, la bebé de la familia amarilla, que en esta entrega especial se encontrará con distintos personajes característicos de Star Wars, aunque adaptados al universo de Sprinfield.

No es la primera vez que la serie animada creada por Matt Groening parodia y rinde tributo a las películas de George Lucas. Como se ha visto a lo largo de sus 32 temporadas, sus personajes han interactuado o interpretado a los distintos fenómenos, robots y héroes fantásticos que brillaron en los setentas.

Los Simpsons ha parodiado muchas veces a las películas de culto de George Lucas.

Por otra parte, este habría sido el tercer episodio en el que Maggie juega un papel central en homenaje a alguna película o serie de culto. Lo ha hecho anteriormente en el 2012, cuando se lanzó “La edad del hielo 4” y se emitió “El día más largo de Maggie”, o cuando el año pasado se estrenó “Jugando con el destino”, un tributo al filme “Unidos”.

Según informaron las autoridades de la nueva plataforma de películas y series vía streaming, este capítulo habría sido “el primero de varios de Los Simpson que Disney Plus lanzará a lo largo del año en homenaje a las marcas y títulos más importantes del servicio”.

Día de Star Wars: ¿por qué se celebra?

Harrison Ford, Carrie Fisher, y Mark Hamill, los actores protagonistas de las primeras entregas o episodios de las sagas.

Es una fecha en la que se conmemora la creación de las películas, series, comics, figuras de acción, mercancía, y todo lo que se relacione con la saga de Star Wars, de su George Lucas.

Esta celebración comenzó a partir de la publicación de una carta del Partido Conservador Británico, del 4 de mayo de 1979, en donde hacía un juego de palabras con la famosa frase "que la fuerza te acompañe" (“May the 4th be with you”, en inglés) para saludar la asunción de Margaret Thatcher como primera ministra.