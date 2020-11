La empresa espacial SpaceX realizó este miércoles por la madrugada un nuevo lanzamiento de su cohete portador Falcon 9, el 23.º en lo que va de año. El cohete reutilizable puso en órbita un nuevo lote de 60 minisatélites Starlink en el marco del despliegue de la red global de cobertura de Internet por satélite que impulsa Elon Musk.

El despegue tuvo lugar a las 21:13 (hora local) en la estación de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Cabo Cañaveral, Florida. La misión ha sido el séptimo vuelo exitoso de un mismo Falcon 9, estableciendo así un nuevo récord en la reutilización de este vehículo espacial.

El objetivo de Starlink es envolver la Tierra con una red de 42.000 satélites transmitiendo Internet de alta velocidad. La empresa ya logró poner en funcionamiento al menos 830.

La primera etapa del cohete Falcon 9, conocido por su reutilización, que lanzó esta misión voló anteriormente en otras seis misiones: la misión Telstar 18 VANTAGE en septiembre de 2018, la misión Iridium-8 en enero de 2019 y cuatro misiones Starlink en mayo de 2019, enero de 2020, junio de 2020, y agosto de 2020.

El video del momento del lanzamiento de los sátelites

El servicio de internet Starlink

El 18 de octubre, SpaceX inició su prueba beta pública para Starlink, llamada "Beta Better Than Nothing". La compañía empezó a probar el servicio en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá, y planea pronto extenderla a todo América del Norte.

El sitio web de la empresa dice que quiere una cobertura en estos dos paises para fines de este año y "una cobertura casi global" para 2021.

Una suscripción al servicio Starlink de SpaceX cuesta 99 dólares al mes, más otros 499 adicionales por el kit Starlink, que incluye un trípode de montaje, un enrutador WiFi y una terminal para conectarse a los satélites.