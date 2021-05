El grupo de amigos más famoso de la televisión se volvió a reunir en el especial estrenado por HBO MAX esta semana. El capítulo, que roza las dos horas de duración, vió a los protagonistas en la escenografía orginal recreando momentos favoritos, hablando de su amistad y jugando una última ronda de trivia. El especial fue bien recibido por la audiencia, que lo calificó con un 8.8 de 10 en IMDb, el foro especializado en series y películas.

El entusiasmo por el nuevo capítulo de Friends no se limitó a las pantallas de TV. Este viernes, Spotify anunció que las canciones y playlists relacionadas a la serie registraron un fuerte incremento en escuchas:

"I’ll Be There for You" de The Rembrandts, la canción que abre cada episodio de la sitcom, acumuló más de 137 millones de reproducciones a nivel mundial, y la playlist oficial de la serie registró un aumento de tráfico del 80% desde el estreno de "La Reunión".

La playlist oficial de Friends, disponible en Spotify.

Profundizando, la plataforma de música señaló que dicha playlist recibió un aumento del 4.000% en reproducciones en lo que va del 2021 a comparación de su desempeño en los últimos tres años, lo que también equivale a un incremento del 200% en escuchas frente a las reproducciones del primer cuatrimestre del 2020.

Fans de la serie comenzaron a visitar aún más la playlist de la empresa sueca luego del estreno del trailer que promocionaba el episodio especial. Entre los países que más disfrutaron la lista oficial en Spotify se encuentra primera India, seguida por Turquía, Alemania, Estados Unidos y Brazil.

Friends, La Reunión: cómo verla en Argentina

El cast original de Friends en el departamento de Mónica y Rachel, jugando una ronda de trivia.

Después de 17 años, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer vuelven a la pantalla para protagonizar un nostálgico episodio de una de las sitcoms más famosas del mundo.

El director Ben Winston juntó a los protagonistas en el set original de la serie para revivir los mejores momentos de sus episodios favoritos, que los intérpretes recrearon volviendo a sus viejos papeles.

Completo con entrevistas y participaciones de grandes personalidades del espectáculo, el especial fue transmitido por la plataforma de streaming HBO MAX. En Argentina, fans de Friends podrán disfrutar del especial el 29 de junio, cuando el servicio de HBO se estrene en el país.