Una mujer en Nueva Zelanda contó a través de un video de TikTok una triste situación que comenzó con un episodio de desconfianza hacia su esposo y terminó en una historia de tragedia y dolor, cuando supo que lo que imaginaba que era un engaño, terminó siendo la peor noticia de su vida.

La tiktoker Bonnie Caldwell explicó en el material que compartió en la red social cómo se había enojado con su marido porque no respondía sus mensajes y cómo esto le generó un gran malestar y enojo, sin saber realmente lo que estaba sucediendo: "Me estoy enojando porque mi esposo estaba en un viaje de niños y no me respondía, estaba muerto", dijo.

.

El marido de Bonnie salió de su casa diciendo que iría a ver un partido de rugby con sus amigos pero, ante las insistentes llamadas de la mujer y su falta de respuesta, ella se irritó mucho y creyó que la estaba engañando, sin saber que el hombre había tenido un fatídico accidente.

La tragedia ocurrió hace ocho meses cuando su esposo salió hacia una ciudad a apenas un par de horas de su casa. Alrededor de la medianoche, la pareja se comunicó telefónicamente, por última vez. Pero la noche transcurrió y él nunca más contestó los mensajes.

El esposo no le respondía los mensajes y luego se enteró que estaba muerto.

"Pensé que era un poco raro de su parte, pero también pensé ‘probablemente solo tiene resaca y no responde", contó ella en el video, para luego revelar que terminó enterándose que su esposo murió tras caer de un pequeño acantilado cercano al lugar donde estaba hospedado.

"Sabía que saldrían a las 10 de la noche y pude ver en Snapchat que sus amigos todavía estaban en la ciudad, así que honestamente pensé que era una situación de resaca en la que tal vez Matt había desaparecido y no querían decirme", siguió contando la mujer.

El marido de Bonnie estaba caminando por un acantilado cuando se precipitó y murió con el impacto.

Pero horas más tardes, recibió una terrible noticia, luego de que su cuñado le escribiera pidiéndole ir a la casa: "Lo que sucedió fue que donde todos se estaban quedando, había una especie de banco (un acantilado) y él había caminado por allí para ir al baño y no se dio cuenta de que estaba en el borde y simplemente se cayó, calculó mal", explicó la esposa.

Y completó su relato: "No sabemos si se tropezó o si simplemente caminó por el borde, pero estaba mirando su teléfono porque estaba hacia arriba. Así que se cayó y murió en el impacto, un accidente realmente horrible que ninguno de nosotros podría haber evitado desafortunadamente".