Con el trabajo remoto e híbrido que está de moda después de la pandemia, las líneas entre relaciones personales y profesionales se vienen desdibujando en gran medida, con horarios más flexibles y menos rigidez a la hora de comunicarse con colegas y superiores. Sin embargo, un joven fue severamente cuestionado por dirigirse a su jefe en forma casual, disparando un debate que cautivó a cientos de internautas.

Un joven profesional recientemente compartió su intercambio con su superior en un subgrupo de Reddit, preguntando a los internautas cómo reaccionarían ante el intercambio. En la captura de pantalla de la conversación, que el par realizó a través de WhatsApp, se ve al empleado saludando a su jefe con un "Hey, no, todavía no" cuando este le pregunta sobre la entrega de cierto material.

.

Inesperadamente para el empleado, su superior respondió a la informalidad sin piedad: "Hola Shreyas, Mi nombre es Sandeep. Por favor, no digas la palabra 'hey'. Es ofensivo hacia mí". Yendo un paso más allá, agregó: "Si no puede recordar mi nombre, simplemente use 'Hola'".

Luego, el jefe enumeró algunas palabras más y le aconsejó a Shreyas que nunca las utilizara en contextos profesionales. Estos incluían "amigo", "hombre", un "hola" solo e "hi", entre otras jergas empleadas en conversaciones más coloquiales. "Gracias", terminó secamente su descargo el superior.

La conversación entre empleado y empleador provocó debate en las redes sociales.

Lejos de aceptar la reprimenda en silencio, Shreyas no dudó en defenderse: "Bueno, teniendo en cuenta que estamos teniendo una conversación por WhatsApp y no por LinkedIn o una cadena de correo", comenzó, agregando: "solamente estoy siendo casual porque me envías un mensaje de texto a mi número personal. Y llegando a ser profesional, no soy yo el que se siente ofendido".

La conversación continuó y el jefe respondió diciendo: " WhatsApp ya no es un espacio personal, se ha empleado para negocios". Sin embargo, aclaró que no le estaba imponiendo su ideología. "Si lo entiendes, bien; si no lo entiendes, lo entenderás tarde o temprano", respondió el senior con un emoji sonriente, en un intento por terminar con la conversación.

El chat de WhatsApp provocó debate en las redes sociales

La captura de la conversación no tardó en llamar la atención en Reddit, provocando un debate sobre etiqueta laboral. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias, la mayoría de ellas apoyando al empleado junior. Aunque la mayoría notó que, si bien a las personas más jóvenes les parece bien que se les llame por su nombre, algunas personas mayores son muy estrictas cuando se trata de títulos honorarios.

Un usuario bromeó sobre lo que haría si estuviera en el lugar de Shreyas: "Yo iría por el camino completamente opuesto. '¿Se me permitirá dar la más cordial bienvenida a este correcto y honorable caballero y extender mis felicitaciones a su esposa y a su familia inmediata y más lejana y a su círculo de amigos, que todo su ganado se reproduzca felizmente?', y alguna basura como esa. Así que serías *técnicamente* muy educado y profesional", comentó. Otro escribió: "Oye, Sandeep, si quieres profesionalismo, no vuelvas a contactarme nunca más en mi número personal de WhatsApp".