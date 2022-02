Desde que Rusia comenzara acciones militares en Ucrania el pasado 24 de febrero, decenas de líderes mundiales, celebridades, gente a pie de calle y hasta el papa Francisco, se expresaron al respecto condenando las acciones del presidente Vladimir Putin. Sin embargo, lo que no se había visto hasta el momento era una canción dedicada a lo que sucede en Ucrania.

A esto hay que sumarle las reiteradas manifestaciones que se realizaron alrededor del globo e incluso los afiches y grafitis callejeros.

En cuanto a esta pieza musical, se puede apreciar una letra exclusivamente dedicada al conflicto y todavía se desconoce el nombre o la trayectoria del artista que la interpreta.

Esta es la canción viral sobre la invasión de Rusia a Ucrania

Y su respectiva letra

“Ya empezó Putin, ya empezó esta guerra

Su nombre es de un puto chiquito, bien que le concuerda

Solo quiero Paz, ya acabar esta mierda

Y comernos un manguito como amigos en esta tierra

Y canto por la paz de mis hermanos”

El auto es Welinton Quiw, un cantante oriundo de República Dominicana. Se trata de un supuesto artista que tiene cerca de 300 mil seguidores en Instagram y suele "meter" videos virales de tanto en cuanto, por lo bizarro de sus contenidos.

Por supuesto que semejante obra de arte no iba a pasar desapercibida para los usuarios, quienes convirtieron el video en un viral de Instagram. Para muestra un botón, estos fueron los comentarios más destacados: “La música ayuda a pensar a Homero”; “¿A este le pago la Otan?”; “para comelnos un manguito”; “Lo impoltante es que suena sincelo y canta con el colazón”; “Que bueno que tengo celular en mute”; “¿Sabrá que los 'hermanos' le comen la novia?” y “Nada podrá superar a delfín hasta el fin y su infame torres gemelas”.

.

¿Cómo sigue la invasión de Rusia a Ucrania?

En las últimas horas, se conocieron buenas noticias, ya que, luego de que las tropas de Volodomir Zelenski defendieran con éxito la ciudad de Jarkov, a unos 40 kilómetros de Kiev, ambas delegaciones accedieron a dialogar en la frontera con Bielorrusia.

Volodomir Zelenski negoció el diálogo con Rusia a través del presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko.

Sin embargo, las expectativas del ex actor y comediante no son las más altas: “Digo las cosas claramente, como siempre: no creo que dé resultado”, pero “tenemos que intentarlo”.

Según trascendió, las negociaciones se dieron a través de un intermediario, Alexander Lukashenko, quien resulta ser el presidente de Bielorrusia y un aliado del propio Putin. Además, el encuentro se daría sin condiciones previas, aunque el Lukashenko se habría comprometido a que "todos los aviones, helicópteros y misiles (de Rusia) estacionados en territorio bielorruso permanezcan en tierra durante el viaje, las conversaciones y el regreso de la delegación ucraniana", según informó el propio Zelenski vía Telegram.