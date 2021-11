La indignación se adueñó de los vecinos de la región española de La Rioja desde el pasado jueves, cuando fue asesinado el pequeño Álex, de nueve años de edad, presuntamente a manos de un preso en libertad condicional que vivía desde hace tiempo en el barrio donde se produjeron los hechos.

El pasado domingo, tras una concentración de repulsa en el mismo parque en el que Francisco Javier Almeida presuntamente se llevó a Álex a su casa mediante engaños, su tío, en nombre de la familia, se dirigía al Ministerio del Interior: "que se ponga manos a la obra y esto lo solucione. Que mi sobrino sea el último, que no haya más", decía a los periodistas.

"Ya estamos hartos, queremos salir a la calle y no tener miedo de que pase un señor a nuestro lado. Queremos ser libres", añadía poco antes visiblemente nervioso.

Un día después, el propio titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmaba que "todas las instituciones actuaron ateniéndose al principio de legalidad" en referencia al caso de Francisco Javier Almeida, de 54 años, quien estaba en libertad condicional desde abril de 2020.

También pidió el ministro español que no se "legisle en caliente", en referencia a las críticas de la oposición; ya que, prosiguió, "no suele ser la mejor técnica legislativa" y pidió unos días para concluir las evaluaciones sobre lo que pudo fallar en el crimen de Lardero.

DEPREDADOR JUNTO A LA ESCUELA

Los hechos ocurrieron en la noche del jueves, 28 de octubre, cuando la víctima, que participaba en una celebración de Halloween disfrazado de la niña del exorcista, desapareció en cuestión de segundos del parque donde jugaba.

Ahora se ha sabido que el presunto culpable lo pudo confundir con una menor por su atuendo, dado que comienzan a aparecer testimonios de niñas que afirman que ya les había molestado en el mismo parque.

De hecho, una de estas menores sacó una foto al presunto homicida desde el fatídico lugar días antes: estaba en su casa, mirando por la ventana, desde donde tenía vistas a la zona de juegos y a un colegio.

Es más, la Guardia Civil de la cercana localidad de Villamediana de Iregua tenía encima de la mesa una denuncia desde el pasado 25 de octubre de una madre que acusaba a un hombre haber intentado llevarse a su casa a su hija mediante engaños, algo que la pequeña no aceptó.

Pese a que los padres sabían que algo pasaba y que el tipo en cuestión estaba señalado, los agentes argumentaron que la descripción de la denuncia no coincidía con el sospechoso.

Tan conscientes eran los padres de la peligrosidad del sujeto que en la noche del jueves, cuando una de las niñas dio la voz de alarma sobre la desaparición de Álex, los padres se dirigieron inmediatamente a la casa del sospechoso y se lo encontraron con el pequeño muerto en sus brazos.

Almeida dijo a los testigos que el pequeño se había desmayado, aunque lo cierto es que las primeras investigaciones apuntan a la muerte por asfixia, a falta de confirmación por la autopsia.

EN LIBERTAD CONDICIONAL

El sospechoso estaba en libertad condicional desde el pasado 8 de abril de 2020. Un régimen al que accedió tras haber disfrutado desde meses atrás del tercer grado penitenciario.

Como es preciso para obtener la libertad condicional, tenía cumplidas más de tres cuartas partes de su condena de prisión. En su caso, 30 años por violar y matar a cuchilladas en agosto de 1998 a una agente inmobiliaria que le enseñaba un piso en la cercana ciudad de Logroño, la capital riojana.

"Tengo un instinto que no puedo dominar", declaró en aquella ocasión ante el juez; una afirmación que fue rebatida por los forenses: "no hay nada que diga que no puede controlarse. Sabe lo que hace y cuando lo hace es porque quiere", expusieron en el juicio.

Además, anteriormente había sido condenado por un delito de abuso sexual cometido en 1989 sobre una menor de 13 años, también en Logroño.

Estos días se ha sabido que Instituciones Penitenciarias realizó un total de 16 controles a Almeida desde que estaba en libertad condicional.

Uno de esos controles, realizado este año, consistió en realizar una visita a su actual domicilio, adonde se había mudado a finales de 2020.

Pese a que el nuevo apartamento estaba a 30 metros de un colegio y Almeida tenía antencedentes por violar a una menor, los trabajadores de la Oficina de Control de Penas y Medidas Alternativas del Centro Penitenciario de Logroño no lanzaron ninguna alarma.

Uno de los argumentos que se esgrimen estos días en defensa de su actuación es que es legal; es decir, un preso puede vivir donde quiera, a no ser que haya orden de alejamiento o una prohibición expresa de vivir en una localidad (como ocurre con los asesinos de ETA y sus víctimas).

Sin embargo, sí se reclama la necesidad de haber hecho una evaluación expresa de su situación y es a donde se dirigen la mayor parte de las críticas, tanto desde la oposición política, como ciudadanas.

En los próximos días se conocerán las conclusiones de una investigación interna sobre un caso por el que, hasta el momento, no ha habido ninguna dimisión.

