El presidente Michel Temer se reunió en Brasilia con el ministro de Seguridad, Raúl Jungmann, y le “pidió un refuerzo de la Policía Federal a la seguridad de los candidatos y una investigación rigurosa de los hechos”, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. El atentado al candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, favorito para la primera vuelta de las elecciones de octubre en Brasil, fue repudiado por el presidente y por los demás candidatos.

"Es intolerable que en un Estado democrático de derecho no haya la posibilidad de una campaña tranquila”, dijo Temer.

"Repudio totalmente cualquier acto de violencia y deseo un pronto restablecimiento a Jair Bolsonaro”, escribió en Twitter Fernando Haddad, compañero de fórmula del encarcelado expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que podría reemplazarlo al frente de la fórmula.

Repudio totalmente qualquer ato de violência e desejo pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) 6 de septiembre de 2018

El centroizquierdista Ciro Gomes anunció que canceló todas sus actividades del día debido al atentado y le deseó a Bolsonaro “que se recupera, para superar este momento y volver rápidamente al debate nacional”.

Acabo de ser informado em Caruaru, Pernambuco, onde estou, que o Deputado Jair Bolsonaro sofreu um ferimento a faca. Repudio a violência como linguagem politica, solidarizo-me com meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam o ou os responsáveis por esta barbárie. — Ciro Gomes (@cirogomes) 6 de septiembre de 2018

El centroderechista Geraldo Alckmin exhortó a deponer las actitudes de “odio” y urgió a una “investigación rápida y un castigo ejemplar”.

Política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida, e a punição, exemplar. — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) 6 de septiembre de 2018

Otra de las que habló fue la ex presidenta, Dilma Rousseff , quien destacó que "no se puede sembrar el odio. No es así como ganamos respeto ni hacemos política".