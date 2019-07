Una mujer adicta a las cirugías plásticas ya gastó cerca de 150 mil euros y sostuvo que no va a parar hasta lograr su aspecto perfecto.

Kristen Sneider es adicta a las cirugías

Durante los últimos nueve años, Kristen Snider, de 28 años, se realizó múltiples elevaciones de glúteos, retoques en la nariz, implantes de senos, rellenos de labios, implantes de mejillas y frentes, eliminación de grasa e incluso se realizó la extracción de varias costillas.

La familia de la joven estadounidense, oriunda del estado de Virginia, se muestra preocupada y teme que su obsesión pueda llegar a "matarla". Sin embargo, Kristen dijo que planea someterse a más cirugías.

La joven se quitó una serie de costillas

“Con frecuencia me burlaban de mí en la escuela y eso me obligó a aprender a no preocuparme por lo que otras personas piensan de mí y de mis elecciones”, explicó Kristen y agregó: “Ser un perfeccionista, ambiciosa y creativa es una forma rápida de convertirse en una adicta a la cirugía plástica”.

La primera operación de pechos que se hizo Kristen fue a los 18 años con implantes de 550 cc.

Kristen se realizó, hasta ahora, 20 procedimientos quirúrgicos.

“Después de la cirugía, me sentí tan feliz que lloré. Me hizo darme cuenta de que si eres inteligente sobre cómo hacerlo, realmente puedes hacer casi cualquier cosa y lograr cualquier aspecto que quieras”, expresó.

Desde entonces, Kristen ha tenido más de 20 procedimientos y ahora tiene senos enormes. “Veo mi cuerpo como un lienzo y la cirugía como la herramienta para lograr la imagen que tengo de mí mismo en mi cabeza”, dijo.

También ha tenido un lifting de glúteos e implantes.

La joven reveló que lleva gastadis aproximadamente 150 mil euros en las intervenciones y explicó que tiene planeado gastar al menos otros 23 mil, a pesar de que su familia estaba preocupada de que algún día la obsesión “pudiera matarla”.

“A mi familia no le gusta porque siempre han sido más convencionales en lo que consideran atractivo. Les preocupa que algún día esto pueda matarme”, admitió la joven.

Invirtió cerca de 150 mil euros.

“Las técnicas quirúrgicas siempre están mejorando, por lo que hay una manera de cambiar casi cualquier cosa”, sentenció Kristen.