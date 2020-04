Tras describir un sistema de salud colapsado, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reconoció que el coronavirus "es un enemigo que subestimamos desde el primer día". En tanto que el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, adelantó que no descartan la posibilidad de hacer "entierros temporales", luego de que un concejal escribiera al respecto en Twitter.

Esta medida tiene que ver con que tanto los centros hospitalarios como el hospital de campaña que se levantó en el emblemático Central Park ya no dan abasto. Otro problema es el colapso de las morgues. En Nueva Yok se concentran casi 4.000 de los más de 10.000 fallecidos por coronavirus que tiene Estados Unidos.

Desde hace unos días se ven camiones frigoríficos en las calles, en general frente a los hospitales. Allí se están guardando los cuerpos de los miles de fallecidos nuevos. Este tipo de escenas no solo alimenta el dramatismo de la crisis sanitaria, sino que además genera tensión política.

Un concejal de la ciudad de Nueva York, Mark Levine, anunció en su Twitter que "pronto" se harán "entierros temporales" utilizando "un parque de la ciudad de Nueva York para sepulturas". "Se excavarán zanjas para diez ataúdes en línea" de forma "digna, ordenada y temporal", agregó y aseguró que el número de cadáveres que se están acumulando es "equivalente a un 11 de septiembre" de 2001, el atentado contra las Torres Gemelas.



Unas horas después, el alcalde De Blasio habló sobre este plan en su conferencia de prensa. “Si necesitamos hacer entierros temporales para superar esto para pasar la crisis y luego trabajar con cada familia en sus arreglos apropiados, tenemos la capacidad de hacerlo”, declaró desde la Marina de Brooklyn Yarda.

Pese al aumento constante de fallecidos, Cuomo destacó en su Twitter que desde hace varios días la cifra de nuevos muertos no supera los 600, por lo que concluyó que "el distanciamiento social ha dado sus frutos", pidió "seguir así" y aseguró que estos números podrían indicar que la situación, tanto sanitaria como de transmisión del virus, está comenzando a estabilizarse.

Explicó, que pese a la crisis sanitaria que vive el estado epicentro de la pandemia en el país, la cantidad de personas nuevas que ingresan diariamente a los hospitales disminuyó, al igual que la cantidad de pacientes críticos que requieren ventiladores.



Pero, advirtió, que la gente debe seguir cumpliendo las medidas de distanciamiento social y confinamiento, en algunos casos. Hasta ahora el gobernador no había querido imponer esta norma por la fuerza, pero destacó que elevó a 500 y 1.000 dólares las multas a quienes violen las reglas del distanciamiento social y confinamiento exigidas.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York (Télam).

El gobernador aseguró que necesita aumentar entre 55.000 y 110.000 el número de camas hospitalarias, y para conseguirlo le pedirá a Donald Trump que le habilite espacio en el buque-hospital de la Marina estadounidense Comfort, que cuenta con 1.000 camas y está atracado en las costas neoyorquinas.

Además, anunció que " Nueva York permanecerá en pausa hasta el 29 de abril". "Las escuelas no son una necesidad esencial por lo que permanecerán cerradas. Hoy nuestra principal preocupación es la salud pública", argumentó.

"Le pediré al gobierno federal que permita que USNS Comfort trate a pacientes con Covid-19 para que sirvan como una válvula de alivio para nuestro estresado sistema hospitalario", aseguró en su conferencia de prensa diaria.



El buque llegó a la costa occidental de Manhattan para tratar a pacientes no infectados de coronavirus, una medida criticada por varios expertos de la salud ante la falta de camas en hospitales y tiendas de campaña. Hasta el sábado, el buque solo tenía 27 pacientes y más de 970 camas vacías.

El jefe del sistema de hospitales privados Northwell Health, Michael Dowling, calificó como "una broma" el uso del buque para pacientes no vinculados a la pandemia y explicó que solo en sus instituciones tiene alrededor 2.800 pacientes con coronavirus, según el diario New York Times.



Cuomo aún no oficializó públicamente el pedido y Trump aún no respondió. Uno de los principales problemas hoy, por ejemplo, es la búsqueda de respiradores y nuevos modos de producirlos.

Nueva York registra cerca de 4.000 de los 10.000 fallecidos de EE.UU. (Télam).

Miami en alerta, podría ser la próxima NY

Todos los indicadores apuntan que el epicentro estadounidense podría trasladarse en los próximos días o semanas al estado de Florida, con la ciudad de Miami a la cabeza.



Según el reporte oficial, el estado sureño ya tiene más de 13.300 casos confirmados, 236 muertes y casi 1.600 hospitalizaciones, informó la agencia de noticias EFE.



En Miami, donde el primer caso se conoció oficialmente el 11 de marzo, cuando tan solo había una veintena de infectados en toda Florida, ya hay 4.134 enfermos de coronavirus, según el Departamento de Salud estatal.

Uno de los primeros en contagiarse fue el alcalde de Miami, Francis Suarez, quien ya está completamente recuperado.



El brote, como en Nueva York, se extendió también en las prisiones. En las últimas horas el Departamento de Correccionales de Florida informó que hay 26 funcionarios penitenciarios y dos presos en la cárcel de Blackwater, operada por una empresa privada, que dieron positivo.



Recién hace tres días entró en vigor en todo el estado una orden de confinamiento obligatorio, que permite salir a la calle a comprar productos básicos, pasear y hacer ejercicio sin límite de tiempo. Pese a esta medida, el aeropuerto internacional de Miami sigue operativo, aunque se supo que la aerolínea American Airlines suspenderá temporalmente algunos de los vuelos desde Nueva York.

Estados Unidos ya superó los 10.000 muertos

La cantidad de fallecidos por coronavirus ya sobrepasó la barrera de los 10.000. Con Nueva York como epicentro de la pandemia, otros estados que están muy afectados son Nueva Jersey, Michigan, California, Louisiana y también Florida, donde el pico se espera para mayo.