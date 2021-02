Thalia, la popular cantante mexicana, se transformó en una sensación en todo el mundo por sus fantásticas interpretaciones y carisma. Sin embargo, en tiempo de pandemia, la artista se las ingenia para seguir siendo furor entre sus fanáticos.

En los últimos meses, la creadora de "Amor a la Mexicana" desembarcó en TikTok, la famosa aplicación de videos cortos que los usuarios de todas las edades eligen, y en uno de sus últimos clips, encendió las alarmas entre sus seguidores.

.

Esto se debe a que Thalia decidió realizar el "Silhouette Challenge", un reto que consiste en bailar con ropa “holgada” al principio de la grabación, para segundos más tarde, aparecer con un vestuario mucho más ceñido -o sin él-, bajo un filtro rojo que baña por completo la imagen y solo deja ver la silueta negra del protagonista.

Thalia y el video de la polémica

En su video, Thalía aparece en su baño, con un pijama ancho, de tela satinada, mientras se lava los dientes. De fondo suena la canción “Put your head on my shoulder”, de Guilia Di Nicolantino.

De pronto, la cantante se acerca a la cámara, y la música se ralentiza. Entonces, surge el filtro rojo y ella realiza movimientos lentos y sensuales; pero únicamente podemos vemos su silueta.

¿Por qué la polémica? Cientos de internautas comenzaron a difundir trucos para quitar el filtro rojo, para así poder dejar al descubierto la desnudez de las jóvenes que sumaron a este desafío.